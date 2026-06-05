"Queda el mal sabor de boca por la caída", Luis Fernando Tena

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Luego de la derrota de Guatemala frente a República Checa (3-1), el entrenador Luis Fernando Tena aseguró que hay cosas muy positivas para rescatar, sobre todo pensando a mediano y largo plazo.

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"Habíamos hecho un buen primer tiempo, incluso mejor de lo que nosotros mismos esperábamos por las fortalezas del rival, pero en el segundo nos caímos y eso nos contó la derrota ante una selección con muy buenos jugadores y bastante sólida en su idea de juego", aseguró el timonel mexicano.

Tena también confesó que "queda el mal sabor de boca por la caída, porque nos fuimos contentos con el empate al medio tiempo y tuvimos dos ocasiones claras de gol que no supimos aprovechar en diferentes momentos".

"Lo más positivo fue ver a los jugadores jóvenes tomar esta oportunidad y que no les pese a pesar de tener a un rival de gran calibre a nivel mundial enfrente. Gente como Matt, Quimi o Marcelo siguen aprovechando las oportunidades y eso es bueno de cara al futuro", sentenció.