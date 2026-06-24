México no regalará nada ante República Checa, dice Aguirre

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Aunque ya clasificaron a la siguiente ronda y jugarán su tercer partido en el inmejorable marco del Estadio Ciudad de México, el seleccionador mexicano Javier Aguirre aseguró que el Tri no regalará nada en su choque de este miércoles (7:00 p. m.) ante República Checa.

El seleccionado coanfitrión ha disfrutado una anticipada y tranquila clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural y superar 1-0 a Corea del Sur, logrando con ello el liderazgo en solitario del Grupo A.

Aguirre sostuvo que las estadísticas, los números y los récords no son algo que lo "obsesione", pero la oportunidad de completar una ronda perfecta con tres triunfos sucesivos está entre sus objetivos.

Los dirigidos por Javier Aguirre remataron a puerta en 24 ocasiones, aunque solamente 8 fueron entre los tres palos. (Foto: AFP)

"Es muy importante cerrar bien la fase de grupos, muy importante. No queremos regalar nada", aseguró el técnico de 67 años.

"Vamos paso a paso, entendiendo que respetamos mucho a Chequia, a Sudáfrica y a Corea, daremos todo en el terreno de juego para ganar el partido, para intentar hacerlo, para jugar bien", agregó.

La actuación de México, sin embargo, está lejos de convencer, con un juego sin brillo y muy defensivo, que desagrada a muchos de sus aficionados y preocupa a los analistas de cara a su futuro en el campeonato.

Ante Corea, los mexicanos sumaron 435 presiones defensivas. (Foto: AFP)

Consultado sobre la estrategia de asegurar resultados sacrificando el juego bonito y el aplauso, Aguirre respondió con claridad.

"Me encanta que la gente se vaya contenta, pero soy el entrenador de futbol y no intento bajo ninguna circunstancia ganarme el elogio gratuito de ustedes o de la afición".

"Jugar bien es muy difícil en los 90 minutos, hemos tenido lapsos de jugar muy bien, hasta bonito en los partidos anteriores, pero no hemos sido constantes", apuntó el "Vasco".

Los coanfitriones (México) completaron 6 de los 18 centros contabilizados ante Corea en la segunda jornada. (Foto: AFP)

Aguirre señaló también las fortalezas del equipo checo, al que aseguró que conoce "muy bien" tras haber estudiado su ruta de preparación para el Mundial y del que destacó la talla de sus jugadores y el dominio de la pelota aérea.

"También tienen calidad, saben jugar al futbol raso, digamos, o a nivel bajo y tenemos mucho respeto por ellos. Es un equipo muy organizado, muy físico", concluyó.