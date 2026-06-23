México quiere cerrar la fase de grupos con broche de oro

A mitad de semana iniciará la tercera y última ronda de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El anfitrión, México, ya selló su clasificación a la siguiente etapa, pero sueña con cerrar el Grupo A con paso perfecto.
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El partido ante República Checa (mañana a las 7:00 p. m.) parece el postre ideal para una fase que el Tri ha resuelto con solvencia.
César Montes, expulsado en el juego inaugural, se unirá nuevamente a los hombres de Javier Aguirre, quienes han sabido responder frente a los rivales y hacer valer sus reglas dentro del terreno de juego.
Por su parte, la escuadra checa no ha corrido con la misma suerte; hasta el momento suma una derrota y un empate poco alentadores.
Su objetivo es buscar la victoria frente a un adversario que no tiene nada que perder, para mantener viva la esperanza de clasificar a la siguiente etapa.
México, bajo las directrices del "Vasco" Aguirre, ha priorizado el orden, sobre todo en la última línea, y la contundencia en las ocasiones que genera. Chequia tiene un duro desafío enfrente, el cual tendrá que resolver con imaginación y solidez.
Oficialmente, este es el segundo juego entre ambas selecciones, luego de que se vieron las caras en Chile 1962, también durante la fase de grupos. En aquella ocasión, México ganó 3-1.
Por su cuenta, Sudáfrica y Corea del Sur pelearán por el segundo boleto a los dieciseisavos de final en Monterrey.
Los asiáticos ya suman 3 puntos, mientras que la escuadra africana llega última del Grupo A con 1 unidad. Los coreanos se perfilan como favoritos y, de no ganar, buscarían meterse como uno de los mejores terceros.
Así jugarían:
República Checa: 1 Kovar, 6 Chaloupek, 4 Hranac, 7 Krejcí, 5 Coufal, 18 Sadilek, 22 Soucek, 14 Jurasek, 17 Provod, 15 Sulc y 10 Schick. DT: Miroslav Koubek.
México: 1 Rangel, 2 Sánchez, 4 Álvarez, 5 Vásquez, 23 Gallardo, 8 Fidalgo, 6 Lira, 19 Mora, 25 Alvarado, 9 Jiménez y 16 Quiñones. DT: Javier Aguirre.
Grupo A
El juego entre Chequia y México se podrá disfrutar a través de Fox, Tigo Sports y Canal 11, mientras que el partido por el segundo pase a dieciseisavos del Grupo A podrá verse en Fox, Tigo Sports y Canal 13. Ambos compromisos se disputarán a las 7:00 p. m.