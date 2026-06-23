México quiere cerrar la fase de grupos con broche de oro

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A mitad de semana iniciará la tercera y última ronda de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El anfitrión, México, ya selló su clasificación a la siguiente etapa, pero sueña con cerrar el Grupo A con paso perfecto.

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El partido ante República Checa (mañana a las 7:00 p. m.) parece el postre ideal para una fase que el Tri ha resuelto con solvencia.

César Montes, expulsado en el juego inaugural, se unirá nuevamente a los hombres de Javier Aguirre, quienes han sabido responder frente a los rivales y hacer valer sus reglas dentro del terreno de juego.

De los 979 pases que ha hecho México, ha completado 855. (Foto: AFP)

Por su parte, la escuadra checa no ha corrido con la misma suerte; hasta el momento suma una derrota y un empate poco alentadores.

Su objetivo es buscar la victoria frente a un adversario que no tiene nada que perder, para mantener viva la esperanza de clasificar a la siguiente etapa.

República Checa registra 21 remates a puerta, pero solamente 7 entre los tres palos. (Foto: AFP)

México, bajo las directrices del "Vasco" Aguirre, ha priorizado el orden, sobre todo en la última línea, y la contundencia en las ocasiones que genera. Chequia tiene un duro desafío enfrente, el cual tendrá que resolver con imaginación y solidez.

Oficialmente, este es el segundo juego entre ambas selecciones, luego de que se vieron las caras en Chile 1962, también durante la fase de grupos. En aquella ocasión, México ganó 3-1.

De los 30 centros que hizo República Checa, se han completado 12. (Foto: AFP)

Por su cuenta, Sudáfrica y Corea del Sur pelearán por el segundo boleto a los dieciseisavos de final en Monterrey.

Los asiáticos ya suman 3 puntos, mientras que la escuadra africana llega última del Grupo A con 1 unidad. Los coreanos se perfilan como favoritos y, de no ganar, buscarían meterse como uno de los mejores terceros.

Corea registra 24 remates al arco, 16 de ellos dentro del área. (Foto: AFP)

Así jugarían:

República Checa: 1 Kovar, 6 Chaloupek, 4 Hranac, 7 Krejcí, 5 Coufal, 18 Sadilek, 22 Soucek, 14 Jurasek, 17 Provod, 15 Sulc y 10 Schick. DT: Miroslav Koubek.

México: 1 Rangel, 2 Sánchez, 4 Álvarez, 5 Vásquez, 23 Gallardo, 8 Fidalgo, 6 Lira, 19 Mora, 25 Alvarado, 9 Jiménez y 16 Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Julian Quiñonez es el jugador de México que ha registrado la mayor cantidad de presiones defensivas, con 78. (Foto: AFP)

Grupo A

El juego entre Chequia y México se podrá disfrutar a través de Fox, Tigo Sports y Canal 11, mientras que el partido por el segundo pase a dieciseisavos del Grupo A podrá verse en Fox, Tigo Sports y Canal 13. Ambos compromisos se disputarán a las 7:00 p. m.