Michael Olise, el futbolista de moda en el Mundial 2026

-

Llegó a Norteamérica sin la etiqueta de súper estrella, pero gracias a sus actuaciones y, sobre todo, la demostración el martes contra Suecia (3-0), el francés Michael Olise se ha revelado como el futbolista de moda del torneo.

Llueven los elogios sobre el director de juego de los Bleus, grandes favoritos a la corona el próximo 19 de julio y que no dejan de impresionar desde que comenzó el torneo.

El planeta fútbol está cayendo bajo el hechizo de un jugador que aúna elegancia, visión y eficacia.

Toujours rester concentré quand Michael est dans les parages… pic.twitter.com/IuP40Hu2YK — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 2, 2026

Ante unos suecos rápidamente resignados ante tanto talento, el jugador del Bayern Munich (24 años, 21 internacionalidades, 7 goles) brilló con dos magníficas asistencias, encontrando aperturas que nadie habría imaginado para lanzar a la perfección a Bradley Barcola y a Kylian Mbappé, autores de los dos goles en la segunda parte.

Antes de esas dos joyas (que le convierten en el máximo asistente del torneo con cinco), pudo haber marcado el gol del campeonato, de una acrobática tijera desde la frontal del área, pero la pelota se estrelló en la base de palo sueco.

Una actuación que despertó la admiración del seleccionadro Didier Deschamps: "Michael encadena actuaciones de muy alto nivel, tras una temporada muy buena. Tiene una influencia muy importante. Cuando Michael toca el balón, pasan cosas".

Jugadores con 5+ asistencias en sus 4 primeros partidos en TODA la historia de la Copa del Mundo:



6 - László Budai II (1954)

5 - Amedeo Biavati (1938)

5 - MICHAEL OLISE (2026)



Olise lleva 32 asistencias esta temporada (club y selección). Messi llegó a 34 en la… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 30, 2026

El patrón de los Bleus puede estar satisfecho, él que comprendió muy pronto el aporte fundamental que Olise podía dar a su equipo.

A menudo criticado por su conservadurismo táctico, Deschamps se arriesgó a cambiar a un esquema más ofensivo, en 4-2-3-1, a partir de marzo de 2025 para aprovechar al máximo la irrupción del futbolista nacido en Inglaterra.

Una elección audaz que ha transformado por completo la cara de la selección francesa.

Conexión especial con Mbappé

Dos años después de una Eurocopa 2024 muy pobre para los Bleus, en cuanto a creatividad y juego ofensivo (cuatro goles en seis partidos, entre ellos uno de penal y dos en propia puerta), los franceses están maravillando al mundo con sus proezas en ataque, con Olise a la batuta.

Olise es muy discreto y callado en la vida cotidiana, hasta el punto de ser apodado en el grupo "monsieur nonchalant" (algo así como "señor despreocupado").

Pero el exjugador del Crystal Palace tiene ahora un papel preponderante en la animación ofensiva francesa tras haber alcanzado otra dimensión con la camiseta del Bayern, con actuaciones de altísimo nivel en la Liga de Campeones y dos títulos de mejor asistente en la Bundesliga.

Thierry Henry, que lo tuvo bajo su tutela en los Juegos Olímpicos de París 2024 (donde Francia perdió el título frente a España), está en buena posición para hablar del nuevo crack tricolor.

“ Michael es un fenómeno. Tiene una verdadera inteligencia de juego ” Thierry Henry, exfutbolista

Fue pensando en Henry, su ídolo de infancia, cuando Olise, nacido en Londres de padre nigeriano y madre franco-argelina, decidió muy pronto representar a Francia, desde la selección Sub-18.

Deschamps, por su parte, olió rápido la oportunidad, incorporándolo a la absoluta justo después de los Juegos Olímpicos, en septiembre de 2024.

Hoy, su relación especial con Mbappé lleva a los Bleus a otra dimensión, porque si el capitán destaca con 6 goles en 4 partidos, también se lo debe a Olise.

Exactamente el perfil que le faltó en la Eurocopa de hace dos años en Alemania.

Así pasó Michael Olise por zona mixta tras su partidazo ante Suecia pic.twitter.com/G5nNJwVams — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 1, 2026

"Tienen una comprensión del juego poco común y uno siempre sabe dónde va a estar el otro. Puedes pasarte toda la semana preparándote contra ellos, pero en un segundo hacen algo que simplemente no puedes contrarrestar", dijo rendido el seleccionador sueco, el inglés Graham Potter.

"Por eso es tan difícil frenar a Francia. No es solo una cuestión de calidad individual. Es la conexión, la química y la confianza que tienen el uno en el otro", añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MichaelOlise (@m.olise)

Paraguay, el próximo sábado en Filadelfia, será el próximo equipo que tendrá el desafío de desactivar a Olise y desarmar a Francia.