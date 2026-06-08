Florentino Pérez afronta la reactivación del Real Madrid

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El recién reelegido presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, afronta desde este lunes la reactivación del equipo tras dos años sin títulos, con la próxima vuelta de José Mourinho al banquillo como primer paso.

La candidatura del dirigente merengue mostró un vídeo del técnico portugués, felicitándole por la victoria con el 65 % de los votos de los socios del Real Madrid.

"Vamos a seguir trabajando para ganar títulos", dijo Pérez en un discurso tras conocer su triunfo, mostrándose contento de que "vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como José Mourinho", a falta de la oficialización por parte del club.

El Real Madrid pagará al Benfica los 15 millones de euros (unos Q137 millones) de la cláusula de rescisión del estratega luso, cuya mano firme es vista por muchos como necesaria para poner orden en el vestuario.

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Un Madrid renovado

La defensa merengue, afectada por múltiples lesiones, ha sido uno de los dolores de cabeza del equipo durante la última temporada. Ibrahima Konaté, que acaba de finalizar su contrato con el Liverpool, llegará a reforzar esa línea. Según confirmó una fuente a la AFP, el club hará oficial el fichaje este martes.

Junto al central galo, Pérez anunció la llegada del lateral derecho neerlandés del Inter de Milán Denzel Dumfries. "Vendrán nuevas estrellas, nuevas incorporaciones. Sabemos qué refuerzos necesitamos y aquí estarán la próxima temporada", afirmó el presidente.

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También indicó que en los próximos días hará una oferta de 150 millones de euros (unos 1,300 millones de quetzales) por un jugador. "Sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia", dijo Pérez en un programa de televisión, sin desvelar el nombre del futbolista en cuestión.

Los perfiles del centrocampista organizador del PSG, el portugués Vitinha y del extremo francés del Bayern Munich, Michael Olise, son los que suenan con más fuerza.