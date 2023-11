Esto se llevó Miss Universe 2023 Sheynnis Palacios

-

La nicaragüense Sheynnis Palacios disfrutará todo un año de grandes lujos y premios al haber obtenido la corona de Miss Universo.

La representante de Nicaragua que ganó la 72º edición de Miss Universe portará por un año la nueva corona 'Force For Good', una joya valorada en 5.3 millones de dólares, la más cara en la historia del certamen, realizada por la empresa libanesa Mouawad y adornada con 110 quilates de zafiros azules, 48 quilates de diamantes blancos y un zafiro azul de 45,14 quilates.

También recibirá $250,000 (Q1,958,074.50) como salario anual a lo largo de su reinado por las responsabilidades adquiridas con su triunfo.

Palacios vivirá en un apartamento en la vibrante ciudad de Manhattan, Nueva York, durante su reinado y recibirá productos de belleza de la marca del certamen, joyas y prendas de diseñador.

Como parte de sus responsabilidades realizará distintos viajes por el mundo para asistir a eventos sociales y actividades humanitarias.

Su proyecto social "Entiende tu mente", un programa multiformato, podcast y televisivo, que busca educar y dar herramientas acerca de la importancia de la salud mental, tendrá mayor oportunidad de acaparar la atención mundial.

¿Quien es Sheynnis Palacios?

Es una activista de salud mental y productora audiovisual originaria de Managua, Nicaragua, tiene 23 años. Ingresó a Comunicación en la universidad mientras trabajaba en el negocio de antojitos de su mamá.

Cuando el negocio fracasó debido a una crisis económica, su madre emigró al norte en busca de un mejor trabajo y ella se convirtió en el apoyo económico y emocional de su abuela y su hermano menor.

Su causa este año será la salud mental, que surge de sus propias experiencias con la ansiedad. Proveniente de un país donde rara vez se aborda este tema, inició una iniciativa accesible llamada "Entiende tu mente", en la que entrevista a un especialista en cuidado emocional. Ha producido eventos y otros proyectos audiovisuales sobre esta temática. Su objetivo es trabajar al servicio de la humanidad, dirigiendo una sala de redacción y produciendo contenido y comerciales para marcas internacionales.

En su tiempo libre, rescata perros y gatos y le encantan los buenos juegos mentales y los rompecabezas.