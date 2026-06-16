"Miedo no hay", dice DT de RD Congo ante duelo con Portugal

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Sebastian Desabre, seleccionador de la República Democrática del Congo, dijo este martes que su equipo está ilusionado y sin miedo para enfrentar a la Portugal de Cristiano Ronaldo, a quien esperan neutralizar de manera colectiva.

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"Queremos desplegar un buen futbol, hemos estudiado al rival, que cuenta con fases de posesión muy prolongadas y un nivel táctico importante que puede ponernos en problemas en fases ofensivas, y en eso nos hemos concentrado", aseguró en conferencia de prensa previa al duelo de este miércoles en Houston.

Desabre fue contratado en agosto de 2022 específicamente para el proyecto a cuatro años de regresar a Congo a un Mundial. (Foto: AFP)

Desabre aclaró que no tiene estrategias individuales para neutralizar al "Comandante", la estrella del equipo, o al cerebral Vitinha, volante del PSG.

"Creo que aquí se necesita un trabajo colectivo. No se trata solo de Cristiano Ronaldo. Por supuesto, es decisivo, es muy influyente en su juego. Probablemente sea uno de los mejores jugadores de la historia, pero intentaremos enfrentarlo colectivamente. Es un verdadero desafío para nuestros defensas en las jugadas a balón parado, que es donde él es el mejor", consideró.

Durante su etapa como seleccionador de Uganda, Desabre se ganó el apodo de "El Florista". (Foto: AFP)

"Pero no nos estamos centrando solo en un jugador. Creo que sería un problema si solo hiciéramos eso. Nos emociona ver cómo le irá a mi equipo mañana", agregó.

Dijo ser consciente de que enfrenta a una de las mejores selecciones del mundo y de la capacidad goleadora de CR7. "Le deseo mucha suerte, espero que anote goles, pero no contra nosotros", sostuvo.

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Desabre dispone de toda su plantilla, una que asume la presión que reporta un primer duelo al volver a una Copa del Mundo después de 52 años.

"Quiero que mi equipo juegue, vamos a asumir riesgos en la justa medida. Tenemos jugadores muy buenos con diferentes perfiles que podríamos alinear".

"Creo que podemos superar su barrera defensiva, se trata de un equilibrio de poder colectivo. Tenemos distintos perfiles, variedades, opciones de juego y creo que tendrán la pelota; es un buen equipo, está acostumbrado a dominar el balón y estamos preparados", comentó.

La gestión de Desabre ha sido una de las sorpresas más destacadas del proceso clasificatorio mundialista 2026. (Foto: AFP)

El DT francés contó que el equipo se entristeció al saber que el brote de ébola en su país complicó la posibilidad de que sus aficionados pudieran viajar a acompañarlos en Estados Unidos, pero "intentaremos que nos vean y darles una alegría", concluyó.