Portugal y Cristiano sueñan con su primera Copa Mundial

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Este miércoles se tiene pactado un juego envuelto en pasión y aspiraciones. La Portugal de Cristiano Ronaldo se medirá ante RD Congo a las 11:00 a. m., en el Estadio de Houston.

Los lusos llegan tras una clasificación europea casi perfecta, en la que marcaron 20 goles en seis partidos, mientras que los africanos tuvieron que medirse a Jamaica en la repesca, instancia en la que finalmente sellaron su boleto a la Copa del Mundo.

Los lusos se instalaron en Florida para aclimatarse a las altas temperaturas durante el Mundial, cercanas a los 31 grados centígrados. (Foto: AFP)

Este será el primer duelo entre ambas selecciones. Las estadísticas inclinan la balanza a favor de los europeos, quienes suman ya ocho participaciones en el torneo, mientras que los Leopardos regresan a una cita de este nivel tras 52 años de ausencia.

En su primera y única cita mundialista en 1974, RD Congo competía como la República de Zaire. (Foto: AFP)

Los hoy dirigidos por Roberto Martínez suman cuatro victorias, dos empates y dos derrotas en sus debuts mundialistas. Por su parte, en la única participación de los congoleños, estos debutaron con una caída frente a Escocia, por lo que ahora vuelven enfocados en la revancha.

A pesar de que los focos se centran en Cristiano Ronaldo y el que ha llamado "su último Mundial", Portugal cuenta con figuras que hacen envidiable su mediocampo, como Bruno Fernandes, Vitinha y João Neves, a quienes se suman los laterales João Cancelo y Nuno Mendes, encargados de ofrecer seguridad en defensa y proyección en ofensiva.

¿Cristiano-dependencia? Se debate si la ausencia del capitán en ciertos tramos permitirá que brillen los más jóvenes, o si su rol de liderazgo será irremplazable. (Foto: AFP)

Congo también tiene lo suyo. Es una selección que aprovecha su potencia física, así como la verticalidad con la que busca poner en aprietos a sus rivales. Una de sus principales aptitudes colectivas es la velocidad en un bloque liderado por su estrella Chancel Mbemba.

Aunque es un cuadro que suele complicarse con la posesión del balón, ofrece sorpresas con elementos como Aaron Wan-Bissaka en la lateral derecha, así como Arthur Masuaku por la banda izquierda.

Ningún jugador de la convocatoria parte de la liga local congoleña, sino que militan en grandes campeonatos de Europa. (Foto: AFP)

Las gradas también serán protagonistas en este enfrentamiento del Grupo K. El cuadro de África Central no contará con muchos aficionados debido al brote de ébola que afecta a su territorio, el cual obliga a los viajeros a cumplir una cuarentena de 21 días en un tercer país antes de ingresar a Estados Unidos.

Por ello, la diáspora en Houston y Dallas deberá alentar el doble a los Leopardos, en nombre de aquellos que no pudieron llegar.

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Reflectores y críticas sobre CR7

Cristiano ha salido a enfrentar a la prensa que cuestiona su estado físico a las puertas de su sexto Mundial. "Físicamente estoy bien. ¿No has estado viendo los partidos?", dijo con ironía.

Sobre la falta de goles en los duelos de preparación ante Chile y Nigeria, el jugador aseguró que "lo más importante es cuando las cosas se ponen serias".

El "Bicho" ha restado importancia a las críticas por su racha sin goles en los amistosos previos. (Foto: AFP)

Así jugarían

Portugal: 1 Costa, 5 Dalot, 3 Dias, 13 Veiga, 25 Mendes, 23 Vitinha, 21 Neves, 8 Fernandes, 26 Conceicao, 7 Ronaldo y 17 Leao. DT: Roberto Martínez.

RD Congo: 1 Mpasi, 2 Wan-Bissaka, 22 Mbemba, 4 Tuanzebe, 26 Masuaku, 14 Sadiki, 8 Moutoussamy, 7 Mbuku, 20 Wissa, 13 Elia y 17 Bakambu. DT: Sebastien Desabre.

El juego entre Portugal y RD Congo podrá vivirse este miércoles a las 11:00 horas por Tigo Sports.