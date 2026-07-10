Merino: "Ni en sueños imaginaba vivir esto" tras clasificar a España a semifinales

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Por segundo partido consecutivo, Mikel Merino apareció desde el banquillo para darle el triunfo a España.

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Después de marcar el gol de la victoria ante Portugal en los octavos, el mediocampista repitió la historia este viernes al anotar el 2-1 frente a Bélgica al minuto 88 y sellar el pase a las semifinales del Mundial.

El jugador del Arsenal reconoció que todavía le cuesta asimilar lo que está viviendo. "Es surrealista que me haya pasado dos partidos seguidos. Ni en mis mejores sueños podía imaginar algo así. Pensaba que me iba a costar mucho tiempo repetirlo... ¡y lo consigo justo en el partido siguiente!", afirmó.

‼️ HISTÓRICO ‼️



Mikel Merino @mikelmerino1 eliminó a Portugal (minuto 90+1) y a Bélgica (minuto 88) con dos goles ganadores absolutamente terminales.



Es el ÚNICO jugador en TODA la historia de la Copa del Mundo que ha marcado DOS goles ganadores en los 5 minutos finales de… pic.twitter.com/6sBR2UXbEd — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 10, 2026

Merino aseguró que sus apariciones decisivas no son fruto de la casualidad, sino de la mentalidad con la que afronta cada encuentro. "Las casualidades no existen. Tienes que salir con ganas, creer en ti e intentar aportar siempre desde donde te toque", indicó.

El español también se mostró ilusionado con la posibilidad de conquistar el Mundial, aunque reconoció que el camino ha sido más exigente que el recorrido hacia la Eurocopa.

"Ha costado, pero creo que merecíamos más. La selección une a todo un país y es un orgullo poder darle una alegría a tanta gente", dijo.

Haz todas las celebraciones que quieras.



Tú tienes .



Te queremos, @mikelmerino1.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/8EMfPn8uJT — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 10, 2026

Ahora, España se enfrentará a Francia por un lugar en la final. Para el futbolista formado en la Real Sociedad será un duelo entre dos de las mejores selecciones del torneo.

"Va a ser un partido de tú a tú. Somos dos selecciones que estamos en lo más alto y afrontamos este reto con mucha hambre y muchas ganas de enfrentar a Francia", puntualizó.

*Con información de AFP