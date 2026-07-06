"Mikel Merino no falla nunca", dice De la Fuente tras el triunfo de España

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"Mikel Merino no falla nunca", dijo el seleccionador español Luis de la Fuente en declaraciones a la televisión, al término este lunes del partido que dio a España la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 al vencer 1-0 a Portugal en Arlington (Texas).

Merino entra en la segunda parte

"Mikel Merino no falla nunca, es un valor seguro, nos dio la Eurocopa (gol a Alemania en cuartos en la prórroga para ganar 2-1) y en los momentos oportunos siempre está, es un futbolista que es de los mejores del mundo en su posición. Podemos tener jugadores en el banquillo que en cualquier otra selección serían titulares. Tomo las decisiones pensando en lo mejor para el equipo, no soy ventajista nunca, podría serlo ahora pero no lo soy... Mikel da un rendimiento excepcional y está siempre donde tiene que estar".

️ "Tengo un cuerpo técnico fantástico que mira para los sitios a los que yo no puedo. La perspectiva es total".



️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/h0Yxlk2Ech — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 6, 2026

Abrazo previo con Ronaldo

"Hemos hablado en alguna ocasión y soy un gran admirador de él, de sus valores, de lo que representa, de cómo vive el deporte y me parece un ejemplo para los jóvenes y cuando tenemos oportunidad de estar juntos nos reconocemos la admiración y el orgullo de conocerle".

¿Cuándo y a qué hora vuelva a jugar España en el Mundial 2026?

¿Bélgica o USA en cuartos?

"Nosotros estamos ya celebrando que estamos en cuartos... Esperaremos el partido y confiamos en nosotros, tenemos experiencia de jugar contra anfitriones, como en la Eurocopa con Alemania".