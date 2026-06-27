Miles de aficionados argentinos quedarían fuera del Mundial por no pagar manutención

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Miles de hombres no podrán ingresar a los estadios en Estados Unidos, durante la Copa del Mundo 2026, por no pagar la manutención a sus hijos.

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El Ministerio de Seguridad Nacional en Argentina informó que trasladó la lista oficial de 35 mil personas con irregulares legales para evitar su ingreso a los estadios en Estados Unidos, donde jugará Argentina, como una de las tres sedes del Mundial 2026.

En este listado se registran a 13 mil padres que no han pagado por alimentación y recursos necesarios para sus hijos.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional, envió la base de datos al Departamento de Seguridad Nacional, al FBI y a un grupo de agencias internacionales para evitar su ingreso por seguridad y para motivar un uso responsable de los recursos.

"Quienes tengan pagos de manutención infantil atrasados, ​​ya no podrán ingresar a los estadios", dijo la funcionaria.

EN ESTE MUNDIAL, EL QUE LAS HIZO, LAS PAGA



Argentina compartió con Estados Unidos la información de más de 35.000 personas con restricciones de ingreso a los estadios registradas en Tribuna Segura.



Los violentos no tienen lugar en el fútbol. Ni en Argentina ni en el Mundial. pic.twitter.com/9MaVMhNe84 — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) June 13, 2026

Tribuna Segura de Argentina

Desde 2016, en Argentina se mantiene activo una herramienta llamada "Tribuna Segura de Argentina", la cual busca asegurar vivir el futbol de manera segura en el país.

Este programa funciona a base del registro de los asistentes por medio de su documento de identidad, el cual revelará si posee incumplimientos de la ley como: Órdenes judiciales, restricciones de violencia, prohibiciones o derechos de admisión".

Para garantizar que los encuentros deportivos se desarrollen con seguridad y prevenir el ingreso a los argentinos con incumplimientos a la ley.

Pese a que este sistema solo funciona en Argentina, el país se ha encargado de notificar a los Estados Unidos, como sede en donde jugará la Selección Argentina para evitar que sus ciudadanos puedan ingresar a los encuentros en la Copa del Mundo si no han cumplido con sus obligaciones, especialmente ante sus familias.

Con información del New York Post.