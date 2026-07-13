Miles de personas ofrecen un recibimiento triunfal a Noruega

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Miles de personas hicieron un recibimiento triunfal a la selección de Noruega en Oslo, tras su extraordinaria participación en el Mundial 2026, donde se clasificaron a los cuartos de final, su mejor resultado de la historia.

Cerca de 90,000 aficionados se congregaron en la capital del país nórdico para celebrar la histórica actuación, declaró un responsable policial a la agencia NTB.

Los Vikingos registraron 13 remates de cabeza y 29 tiros de esquina. (Foto: AFP)

Noruega se despidió del Mundial al perder ante Inglaterra 2-1 en la prórroga, tras eliminar a Brasil y a Costa de Marfil previamente. Fue la cuarta presencia en un Mundial para los Vikingos.

La plaza del Palacio Real estaba abarrotada cuando el equipo escandinavo se presentó frente a la multitud para iniciar el ya famoso "Ro" vikingo: imitar los movimientos del remo mientras se corea "ro" (que significa remar en noruego), el canto de batalla de los aficionados noruegos y de sus jugadores.

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Mientras tanto, el príncipe Haakon marcaba el ritmo de la multitud y del equipo tocando un tambor.

"Es sencillamente increíble ver todo el apoyo que recibimos y hasta qué punto todo el país está detrás de nosotros. Tanta alegría, tantas sonrisas y tan buen ambiente. Es realmente fantástico", declaró el capitán de la selección Martin Odegaard, al canal NRK.

Erling Haaland sumó 19 remates, 12 entre los tres palos. Del total, 18 de los tiros fueron dentro del área y 1 desde fuera. (Foto: AFP)

La estrella del equipo, el goleador Erling Haaland, no estuvo presente en las celebraciones con el público, según NRK porque tenía que tomar un vuelo. Sin embargo, previamente había asistido a la recepción ofrecida por el rey Harald.

*Con información de AFP.