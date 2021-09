Miley Cyrus sufrió un ataque de pánico mientras daba un concierto

Miley Cyrus se presentó en el Festival Summerfest pero tuvo que detenerse un momento para reconocer una difícil experiencia que tuvo sobre el escenario.

“Hace un par de canciones, cuando las luces se apagaron, me volví hacia Stacy a quien conozco desde los 12 años (hemos estado juntas en esta banda desde los 12) y le dije que me sentía como si estuviera sufriendo un ataque de pánico“, comenzaba a relatar Miley Cyrus.

“Como todos los demás, durante el último año y medio he estado encerrada y aislada e impresiona mucho estar de vuelta en un lugar que solía sentirse como una segunda casa. Estar en el escenario solía sentirse como en casa, y ahora no es así. Ya no es por el tiempo que pasé en casa encerrada”, continuaba Cyrus.

Miley continuó diciendo cómo se sentía en aquel momento sobre el escenario: “La pandemia fue alarmante y salir de ella es un poco aterrador. Así que solo quería ser honesta sobre cómo me siento”.

“El año pasado eliminó esta división, esta cortina, y permitimos que la gente nos vea en nuestros estados más vulnerables, más aislados, más heridos, más asustados…”, indicaba muy emocionada.

“Y creo que eso es algo que nos empodera. Creo que al ser honesta, me da menos miedo. Me estoy acostumbrando a estar de vuelta en el escenario, pero no hay otro lugar donde prefiera estar”, concluyó.

Una vez pasado el momento de sinceridad para la artista, continuó su presentación más tranquila.

Esta fue su presentación: