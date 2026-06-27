Realizan minutos de silencio en el Mundial por víctimas de terremotos en Venezuela

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Previo a los partidos de este viernes en la Copa del Mundo, se llevó a cabo como gesto de respeto, un minuto de silencio en honor a las víctimas de los terremotos en Venezuela.

EN CONTEXTO: Reportan mil muertos y más de 50 mil desaparecidos tras doble terremoto en Venezuela

Los partidos del Mundial de la FIFA 2026 de este viernes se vieron precedidos por minutos de silencio en recuerdo a las víctimas de los mortíferos terremotos sufridos el pasado miércoles en Venezuela.

Tanto los primeros dos duelos del día Francia-Noruega y Senegal-Irak, como los que continuaron Uruguay-España y Cabo Verde-Arabia Saudita, tuvieron ese gesto.

Este recuerdo ocurrió previo al pitido inicial de cada encuentro, cuyo motivo fue anunciado por la megafonía de los estadios en lo que se disputaron los partidos de esta Copa del Mundo.

⚽️ Antes de los partidos entre Noruega y Francia, y Senegal e Irak, del Mundial 2026, jugadores, árbitros y aficionados guardaron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los terremotos que sacudieron Venezuela. pic.twitter.com/LyE6tXsj0w — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 26, 2026

Inicialmente, el cuerpo técnico francés había indicado que el minuto de silencio se debía al fallecimiento de la madre de su seleccionador Didier Deschamps, antes de corregir esa información unos minutos después.

El balance provisional de víctimas mortales de los terremotos de Venezuela, de magnitudes 7.2 y 7.5, se elevó este viernes aproximadamente a mil fallecidos confirmados y más de 50 mil desaparecidos.