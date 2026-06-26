Reportan mil muertos y más de 50 mil desaparecidos tras doble terremoto en Venezuela

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La desesperación por encontrar supervivientes crece y la ayuda oficial es escasa.

OTRAS NOTICIAS: Aumentan a 589 los muertos en Venezuela tras terremotos devastadores

Casi mil muertos y más de 50 mil desaparecidos es el trágico balance que dejó el doble terremoto en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país dejaron un panorama de devastación, con decenas de edificios colapsados, especialmente en La Guaira, una población costera vecina a Caracas, donde la población denuncia la precaria labor del gobierno en las labores de rescate.

La cifra de muertos por los terremotos que golpearon a Venezuela aumentó a 920 este viernes 26 de junio, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

En Ginebra, el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, dijo a la AFP que más de 50 mil personas están desaparecidas, y el gobierno venezolano da cuenta de casi 3.000 heridos.

La Guaira quedó hecha polvo. Lo que eran edificios hoy son montañas de arena y escombros, por lo que familiares, vecinos y voluntarios se mueven como pueden entre la destrucción, pero necesitan maquinaria especializada para poder cortar varillas de acero o remover bloques.

Equipos de búsqueda y rescate continúan sus labores. (Foto: AFP)

La ayuda internacional

A casi 48 horas tras los sismos, equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países comienzan a movilizarse para ayudar.

Rescatistas de El Salvador, México, Colombia y Ecuador ya están en el país. Medios venezolanos también informaron de la llegada de equipos e insumos procedentes de Chile y Suiza.

Las tareas de rescate avanzan lentamente, y hay cuerpos aún visibles bajo los escombros.

En redes sociales circula una lista no oficial de desaparecidos con más de 51 mil nombres.