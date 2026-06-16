Modric asegura que Croacia no se intimida ante la selección de Inglaterra

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Croacia iniciará su camino en el Mundial este miércoles (2:00 p. m.) con una de las pruebas más exigentes de la fase de grupos cuando enfrente a Inglaterra, una selección que Luka Modric considera la más fuerte de su sector por la calidad de sus jugadores.

El experimentado mediocampista, que disputa su quinta Copa del Mundo a los 40 años, aseguró que toda la atención del plantel está puesta en el debut y en realizar un buen torneo, dejando de lado cualquier especulación sobre su futuro.

Aunque su contrato con el AC Milan finaliza este verano y aún no ha definido si continuará una temporada más, el capitán croata evitó hablar del tema y también descartó considerar este Mundial como una despedida.

Hello, Dallas! #Croatia has arrived



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"Estamos concentrados únicamente en el torneo", afirmó el exjugador del Real Madrid, quien está cerca de alcanzar las 200 apariciones con su selección.

El volante balcánico reconoció el potencial de los Tres Leones, pero dejó claro que la selección ajedrezada afrontará el encuentro sin complejos y con la convicción de competir de igual a igual ante uno de los favoritos del certamen.

Elegance. Control. @mateokovacic8 masterclass.



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Para el subcampeón mundial de 2018, la unión del grupo sigue siendo una de las grandes fortalezas de Croacia, una característica que ha marcado sus mejores actuaciones en los últimos años.

"Respetamos a todos los rivales, pero no tememos a nadie. Debemos demostrarlo en la cancha", señaló el 10 croata de cara al estreno en el grupo L.