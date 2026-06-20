Momento en que guatemalteco entrega camisetas a Manuel Neuer (video)

-

La entrega especial fue creada por el "artista de las estrellas", como se le conoce a Mario Esquivel, quien pintó a dos jugadores seleccionados de Alemania en el Mundial 2026.

EN CONTEXTO: Mario Esquivel pinta camisetas para Manuel Neuer y Antonio Rudiger

El momento en que uno de los jugadores recibe el regalo especial enviado desde Guatemala, se ha viralizado tras conocer la historia de pasión y creatividad de Mario Esquivel, artista originario de Jutiapa.

A través del apoyo de Omar Pineda, periodista, amigo del artista y quien forma parte de la logística del campamento alemán en este Mundial 2026, se entregó este obsequio que fue recibido con sorpresa y alegría por parte del guardameta Manuel Neuer y el defensa Antonio Rudiger.

Esta entrega especial ha trascendido a nivel internacional al mostrar el talento guatemalteco y el fuerte apoyo de la comunidad de fans del fútbol.