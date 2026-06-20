Mario Esquivel pinta camisetas para Manuel Neuer y Antonio Rudiger

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La historia de dos guatemaltecos se unió para sorprender a dos seleccionados de Alemania en el Mundial 2026.

Una historia que ha sorprendido a los internautas en los últimos en la concentración de la selección de Alemania en Estados Unidos.

Se trata de dos pinturas hechas por Mario Esquivel, un artista originario del barrio El Tamarindo, El Progreso en Jutiapa.

"El artista de las estrellas", como se le ha llamado pintó los rostros sobre dos camisetas de Alemania que entregó a través de un amigo que trabaja dentro de la logística del campamento alemán.

Omar Pineda, de la empresa Bombazo Enterprises, fue el encargado de llevar las pinturas a las estrellas.

El primero en recibir el regalo fue el guardameta del Bayern Munich, quien quedó sorprendido por el homenaje.

El jutiapaneco Omar Pineda entrega la pintura especial a Manuel Neuer. (Foto: Omar Pineda)

Antonio Rudiger también quedó maravillado por el regalo inesperado dentro de la concentración en Winston-Salem, Carolina del Norte.

Antonio Rudiger agradeció el obsequio elaborado por el artista guatemalteco. (Foto: Omar Pineda)

"Yo sólo los pinté, oré y Dios actuó por medio de mi amigo Omar, que no se detuvo hasta conseguir más de lo que yo creí. Humildemente puedo decir que por medio de esto voltean a ver a nuestras tierras y que mencionen a nuestro bello país al otro lado del atlántico", escribió en Instagram el artista nacional, sorprendido por el auge que ha tenido su regalo.

Mario Esquivel dedicó varias horas para elaborar estas pinturas. (Foto: Mario Esquivel)

Agregó: "Espero mi familia, amigos y vecinos de mi bello pueblo puedan sentirse orgullosos no solamente de mí si no también de Omar, que es una persona de un gran corazón y que ambos ponemos en alto nuestro municipio, departamento y nuestro país".

¿Cómo se acercaron a los alemanes?

Omar Pineda cuenta que posee una compañía de entretenimiento que es parte de la logística del campamento de Alemania en Estados Unidos.

Gracias a muchos años de trabajo y experiencia, actualmente logra acceder a la delegación y se encargó de dar los regalos en un breve, pero emotivo encuentro con Neuer y Rudiger.

♬ sonido original - Soy502 @soy502_gt El artista Mario Esquivel envía una pintura a #AntonioRudiger. "Un abrazo, Guate", fueron las palabras de agradecimiento del seleccionado alemán. @omarpinedabombazo, un guatemalteco en Carolina del Norte, llevó el regalo hasta la base de #DieMannschaft

Pineda cuenta que, gracias a la amistad que ha cultivado con Mario, han logrado entregar otros homenajes similares a artistas como Los Tigres del Norte, Marco Antonio Solís, los conductores de El Gordo y La Flaca, entre otras personalidades.

#Guatemala #Alemania ♬ sonido original - Soy502 @soy502_gt El pintor jutiapaneco Mario Esquivel envió una camiseta especial para #ManuelNeuer de la selección de Alemania. @omarpinedabombazo hizo entrega del obsequio al guardameta del @fcbayern #Orgullo502

Este fin de semana, Alemania viaja hacia Canadá, donde se medirá a Costa de Marfil, pero a su regreso a Carolina del Norte, Omar Pineda volverá a saludar a sus nuevos amigos que a partir de este Mundial tendrán un gran recuerdo de Guatemala elaborado con aprecio.