Muere a los 25 años futbolista que disputó el Mundial 2026

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El centrocampista disputó el Mundial 2026 con los Bafana Bafana.

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El fútbol sudafricano se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del centrocampista Jayden Adams, seleccionado nacional y jugador del Mamelodi Sundowns FC, quien falleció a los 25 años de edad por causas que, hasta el momento, no han sido reveladas.

La noticia fue confirmada por el representante del futbolista y su tutor legal a medios internacionales.

Mientras que cuentas especializadas en información deportiva difundieron mensajes de condolencias dirigidos a la familia del jugador, así como a sus compañeros del Mamelodi Sundowns, del Stellenbosch FC, club donde inició su carrera profesional, y de la selección de Sudáfrica.

Adams se desempeñaba como centrocampista y era considerado una de las figuras emergentes del fútbol sudafricano.

| Bafana Bafana and Mamelodi Sundowns midfielder Jayden Adams has sadly at the age of 25.



Our condolences to his friends, family, and all at Stellenbosch FC, Mamelodi Sundowns and the national team. ️ pic.twitter.com/e1keyn7FV6 — Goals Side (@goalsside) July 11, 2026

Recientemente integró la selección de Sudáfrica durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que representó a su país y participó en la histórica campaña que llevó al combinado nacional a superar la fase de grupos por primera vez.

El mediocampista militaba en el Mamelodi Sundowns desde 2025, luego de destacar con el Stellenbosch FC, institución en la que se formó y debutó como profesional.

Su crecimiento deportivo también le permitió consolidarse en la selección nacional sudafricana, conocida como Bafana Bafana.

Hasta ahora, las autoridades deportivas y la familia del jugador no han dado a conocer las circunstancias de su fallecimiento.

Diversas entidades del fútbol sudafricano han expresado su pesar por la pérdida del futbolista, destacando su talento, compromiso y el legado que deja pese a su corta edad.