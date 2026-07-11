Muere a los 25 años futbolista que disputó el Mundial 2026

El centrocampista disputó el Mundial 2026 con los Bafana Bafana.
OTRAS NOTAS: Familia de futbolista es hallada sin vida tras terremotos en Venezuela
El fútbol sudafricano se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del centrocampista Jayden Adams, seleccionado nacional y jugador del Mamelodi Sundowns FC, quien falleció a los 25 años de edad por causas que, hasta el momento, no han sido reveladas.
La noticia fue confirmada por el representante del futbolista y su tutor legal a medios internacionales.
Mientras que cuentas especializadas en información deportiva difundieron mensajes de condolencias dirigidos a la familia del jugador, así como a sus compañeros del Mamelodi Sundowns, del Stellenbosch FC, club donde inició su carrera profesional, y de la selección de Sudáfrica.
Adams se desempeñaba como centrocampista y era considerado una de las figuras emergentes del fútbol sudafricano.
Recientemente integró la selección de Sudáfrica durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que representó a su país y participó en la histórica campaña que llevó al combinado nacional a superar la fase de grupos por primera vez.
El mediocampista militaba en el Mamelodi Sundowns desde 2025, luego de destacar con el Stellenbosch FC, institución en la que se formó y debutó como profesional.
Su crecimiento deportivo también le permitió consolidarse en la selección nacional sudafricana, conocida como Bafana Bafana.
Hasta ahora, las autoridades deportivas y la familia del jugador no han dado a conocer las circunstancias de su fallecimiento.
Diversas entidades del fútbol sudafricano han expresado su pesar por la pérdida del futbolista, destacando su talento, compromiso y el legado que deja pese a su corta edad.