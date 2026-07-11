Mundial 2026
  • Noticias

Muere a los 25 años futbolista que disputó el Mundial 2026

  • Por Carlos Álvarez
11 de julio de 2026, 07:42
Jayden Adams, futbolista sudafricano de 25 años murió recientemente confirmaron fuentes cercanas al jugador. (Foto:&nbsp;Goals Side / Soy502)

Jayden Adams, futbolista sudafricano de 25 años murió recientemente confirmaron fuentes cercanas al jugador. (Foto: Goals Side / Soy502)

El centrocampista disputó el Mundial 2026 con los Bafana Bafana.

OTRAS NOTAS: Familia de futbolista es hallada sin vida tras terremotos en Venezuela

El fútbol sudafricano se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del centrocampista Jayden Adams, seleccionado nacional y jugador del Mamelodi Sundowns FC, quien falleció a los 25 años de edad por causas que, hasta el momento, no han sido reveladas.

La noticia fue confirmada por el representante del futbolista y su tutor legal a medios internacionales.

Mientras que cuentas especializadas en información deportiva difundieron mensajes de condolencias dirigidos a la familia del jugador, así como a sus compañeros del Mamelodi Sundowns, del Stellenbosch FC, club donde inició su carrera profesional, y de la selección de Sudáfrica.

Adams se desempeñaba como centrocampista y era considerado una de las figuras emergentes del fútbol sudafricano.

Recientemente integró la selección de Sudáfrica durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que representó a su país y participó en la histórica campaña que llevó al combinado nacional a superar la fase de grupos por primera vez.

El mediocampista militaba en el Mamelodi Sundowns desde 2025, luego de destacar con el Stellenbosch FC, institución en la que se formó y debutó como profesional.

Su crecimiento deportivo también le permitió consolidarse en la selección nacional sudafricana, conocida como Bafana Bafana.

Hasta ahora, las autoridades deportivas y la familia del jugador no han dado a conocer las circunstancias de su fallecimiento.

Diversas entidades del fútbol sudafricano han expresado su pesar por la pérdida del futbolista, destacando su talento, compromiso y el legado que deja pese a su corta edad.

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar