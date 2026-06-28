Familia de futbolista es hallada sin vida tras terremotos en Venezuela

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La búsqueda de la familia del jugador Lucas Trejo concluyó tras confirmarse la muerte de sus hijos y esposa.

La esposa del futbolista Yanina Maranella, y sus dos hijos, Aarón y Ainhoa, fueron hallados muertos soterrados por los escombros del edificio donde vivían, luego de haberse derrumbado por los sismos que sacudieron a Venezuela.

Su residencia ubicada en Playa Grande, La Guaira, se derrumbó tras los dos sismos. (Foto: AFP)

Al momento de la tragedia, Trejo estaba trabajando en Caracas, luego de no poder contactar a su familia pidió apoyo por redes sociales.

Al regresar, el futbolista argentino, que residía en la zona de Playa Grande, constató que la construcción se había derrumbado, por lo que arrancó la búsqueda inmediata de su familia.

Lucas Trejo junto a su familia. (Foto: redes sociales)

La esperanza se mantuvo hasta encontrarlos por medio de los esfuerzos de unidades de rescate nacionales e internaciones, así como cientos de colegas y amigos que se unieron a la búsqueda.

| DESASTRE EN VENEZUELA: Futbolistas profesionales se trasladaron hasta La Guaira para ayudar con a buscar a la familia del futbolista argentino Lucas Trejo. pic.twitter.com/zeOqVTBvvh — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 26, 2026

Sus muertes han causado dolor y la comunidad deportiva se solidarizó con la pérdida del jugador.

El Deportivo La Guaira, se pronunció tras la muerte de la familia del jugador.

"Desde el DLG nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos. Paz a sus almas y consuelo para Lucas y todos sus allegados", indicó el club deportivo.