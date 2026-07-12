Erling Haaland se despide con tristeza del Mundial 2026

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Erling Haaland terminó el sueño mundialista al quedar fuera de la Copa del Mundo 2026, así fue captado, con un semblante triste.

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El futbolista que robó el corazón de miles durante el Mundial FIFA 2026 quedó eliminado luego de que su equipo cayera ante Inglaterra 2-1 en Miami.

Haaland aceptó su derrota. (Foto: AFP)

En varios momentos en la cancha se notó la tensión del noruego enfrentando un duro juego contra su amigo y excompañero de equipo, el mediocampista Jude Bellingham.

Erling Haaland abraza a Jude Bellingham tras el juego entre Noruega e Inglaterra. (Foto: AFP)

La adrenalina fluyó y la vida favoreció e la selección británica que no llegaba a aquí desde Italia '90, cuando cayó por penales ante Alemania.

Foto: AFP.

Los dos goles fueron brindados por Jude Bellingham, quien ya recauda 6 en el torneo. En esta ocasión Erling Haaland no hizo goles, lo marcó Andreas Schjelderup con un zurdazo cruzado que entró junto a un poste.

Con un rostro apagado Haaland aceptó su derrota, felicitando a su amigo de vida.

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Foto: AFP.

Foto: AFP.