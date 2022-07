Mujer compartió los detalles de su divorcio por TikTok y apareció muerta

Una joven fotógrafa se divorcio y quiso compartir su historia a través de TikTok, sin imaginar el trágico final que le esperaba.

OTRAS NOTICIAS: La mujer que fue asesinada luego de que fuera a ver a su expareja

Lo que comenzó con un video en redes sociales terminó en un brutal crimen.

Sania Khan, una fotógrafa paquistaní-estadounidense, fue asesinada por su exesposo, quien luego de cometer el crimen, se quitó la vida.

El cuerpo de la joven de 29 años fue hallado en su casa de Chicago, tras haber anunciado los detalles de su divorcio en su cuenta de TikTok.

29 year old Pakistani American girl #SaniaKhan murdered by her ex husband in Chicago.



Sania used to make TikTok videos about the stigma of divorce in South Asian communities.



Whether its in the US or at home, honour killings by Pakistani men have bowed all our heads in shame. pic.twitter.com/2WV9we8k6F — Hamza Azhar Salam (@HamzaAzhrSalam) July 21, 2022

Raheel Ahmed, también fotógrafo de 36 años, viajó desde Georgia para cometer el crimen, según autoridades.

Agentes policiales encontraron a Khan y Ahmed con heridas de bala en la cabeza. Ella ya estaba muerta, mientras que él fue hallado aún con vida y trasladado a un hospital, donde horas después falleció.

En la escena se encontró el arma con la que Ahmed habría matado a Khan y luego se había suicidado. El portavoz del departamento policial de Alpharetta indicó que la muerte de Khan fue declarada homicidio, mientras que la de Ahmed fue declarada suicidio.

El motivo del crimen

Luego de separarse, la joven contó los detalles de su matrimonio, que duró menos de un año. Entre varias cosas, habló sobre sus luchas matrimoniales e hizo énfasis en un viaje post divorcio para reencontrarse con ella misma.

Pero no todo fue positivo en esa etapa de transición, porque en esos videos explicó que tuvo que luchar contra su propia familia e incluso con miembros de la comunidad del sur de Asia, quienes no habían apoyado su decisión de divorciarse.

This is disgusting women should be respected#JusticeForSaniaKhan#SaniaKhan pic.twitter.com/Tfz6LtnOj6 — Kashif Raza (@KashifRaza46) July 21, 2022

La joven se había tatuado un “28″ en números romanos, en referencia al año más importante de su vida.

“Fue el año en que me casé, el año en que me mudé de un pequeño pueblo a una de las ciudades más grandes del país, el año en que solicité el divorcio, y el año en que casi muero”, contó en TikTok, en una especie de aviso de lo que finalmente terminó sucediendo. Su muerte.