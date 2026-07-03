Municipalidad de San José Pinula se pronuncia tras video viral de agentes de la PMT

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La municipalidad compartió un video en redes sociales donde dieron aclaraciones e indicaron que la agente no bebía una bebida alcohólica.

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Por medio de un video compartido en las redes sociales, la Municipalidad de San José Pinula aclaró qué bebía una agente de la PMT que habría sido captada en video consumiendo cuando viajaba a bordo de una motocicleta junto a otro agente.

Días atrás, las redes explotaron luego que el video circulara y se mencionara que los agentes consumían bebidas alcohólicas en medio de la carretera.

Según la información compartida por la municipalidad, los dos agentes que aparecen en el video se detuvieron momentáneamente para recoger una linterna que cayó durante su jornada de trabajo. También indicaron que la hidratación y alimentación durante las jornadas son necesarias ante la imposibilidad de abandonar los puestos de servicio.

Asimismo, la entidad hizo un llamado de atención ya que en los videos tomados por los agentes, se muestra que un conductor que se aproximó a excesiva velocidad hacia los agentes, poniendo en riesgo su integridad.

La municipalidad recomendó que se conduzca con precaución y la población busque información de las fuentes oficiales.