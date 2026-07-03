Aumentan los precios del combustible tras finalizar el subsidio

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El apoyo temporal en los precios del combustible concluyó a la media noche del pasado 2 de julio debido al agotamiento de la disponibilidad presupuestaria asignada por ley.

Desde las primeras horas de este 3 de julio, se han reflejado los precios en los combustibles sin el apoyo temporal de los últimos meses.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) indicó que el pasado jueves 2 de julio a la medianoche finalizaría el subsidio a los combustibles, conforme a lo establecido en el Decreto 11-2026, Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas.

De ese modo, en las estaciones de servicio se hace notar el incremento de Q5.00 por galón para las gasolinas superior y regular, así como Q8.00 por galón para el diésel.

En los próximos días se restablecerán los precios en todas las estaciones del país debido al fin del subsidio. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Este viernes la gasolina superior se mantiene en Q.37.09, mientras que la regular en Q.36.09 y el diésel se reporta en Q.35.29.

De acuerdo con el MEM, los precios de referencia continuarán vigentes en las estaciones de servicio hasta agotar los inventarios adquiridos bajo el amparo de la Ley de Apoyo Temporal a los Combustibles.

Por lo tanto, en los próximos días volverán los precios a los valores normales del mercado internacional de combustibles.

Los precios de los combustibles incrementaron Q5.00 y. Q8.00, desde media noche. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Petróleo a la baja

Los precios del petróleo han ido disminuyendo en los últimos días, luego de que Estados Unidos e Irán llegaran a un acuerdo para habilitar nuevamente el estrecho de Ormuz.

Ambos países continúan en conversaciones finales, pero los precios del petróleo lograron descender desde el pasado 16 de junio por debajo de los 80 dólares, algo que no sucedía desde inicios de marzo pasado.

Este jueves, el precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en septiembre, cerró en $71.80 dólares por barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en agosto, quedó en $68.69 dólares por barril.