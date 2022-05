Museo del Louvre demandó a hombre que lanzó pastel a la Mona Lisa

El Museo del Louvre entabló una demanda contra el hombre que lanzó un pastelazo al cristal que protege a la Mona Lisa, de Leonardo Da Vinci.

La institución de arte afirmó que demandó a la persona por ingresar pretendiendo ser alguien con discapacidad motora (una mujer mayor en silla de ruedas), ingresando a escondidas un pastel para lograr su objetivo.

La famosa pintura de Leonardo da Vinci no sufrió daños al estar protegida por un vidrio antibalas.



El usuario de twitter @lukeXC2002, quien fue testigo del ataque, describió que el hombre saltó de la silla de ruedas, intentó romper el cristal a prueba de bala y luego lo embadurnó con pastel, y por último arrojó rosas por todo el lugar.

"Piensen en la Tierra. Hay gente que está destrozando el planeta. Es por ello que he hecho esto", dijo el atacante luego de tirar el pastel y de haber sido invitado por las autoridades a dejar la sala.

“El Louvre aplicó el procedimiento habitual previsto para personas con movilidad reducida, permitiéndole admirar esta obra mayor”, dijo la institución a los medios.

"El individuo fue inmediatamente evacuado por agentes de seguridad y después entregado a la policía, que acudió al recinto", añadieron.

Según explicaron, se abrió una investigación en su contra y fue demandado por el museo, además recibirá una evaluación psiquiátrica. Aún no se ha revelado su identidad, solo se sabe que tiene 36 años.