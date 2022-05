Elon Musk lanza una preocupante amenaza a Twitter

Elon Musk no comprará Twitter hasta obtener datos sobre las cuentas falsas.

El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, considerada la persona más rica del mundo, lanzó una preocupante amenaza a Twitter ya que podría no realizarse la multimillonaria transacción de compra debido a las cuentas falsas que la red social tiene.

Musk sorprendió al mundo financiero tras anunciar en abril pasado su intención por comprar Twitter. Pero, su oferta por 44 mil millones de dólares está en pausa hasta que se demuestre el número estimado de cuentas falsas (bots) en la red social.

"El director ejecutivo de Twitter se negó ayer a demostrar que menos del 5% de las cuentas son falsas", tuiteó Musk en su cuenta con casi 94 millones de seguidores en la red social. "Hasta que no lo haga, el acuerdo no puede seguir adelante", agregó.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

Parag Agrawal, consejero delegado de Twitter, detalla que la plataforma suspende a diario a más de medio millón de cuentas que parecen falsas, y que cada semana bloquea a millones de supuestos usuarios por sospechas de que son cuentas manejadas por aplicaciones en un ordenador.

Musk recalca que los "bots" son una plaga en Twitter y considera prioritario deshacerse de ellos en caso de tomar el control de la plataforma.

"Esto es fundamental para la salud financiera de Twitter", dijo el empresario millonario cuya fortuna, según Forbes, es de 230 mil millones de dólares. Por otro lado, Agrawal insistió en que el proceso para estimar el número de cuentas que son "bots" ya fue compartido con Musk.

Para Elon Musk es prioritario deshacerse de cuentas falsas "bots" en la plataforma de Twitter.

¿Por qué la compra de Twitter?

Musk ha explicado que lo que lo motivó a comprar la plataforma fue su deseo por asegurar que exista libertad de expresión en la plataforma, así como impulsar la monetización de una página influyente pero con dificultades para tener un crecimiento rentable.

Además, se declaró a favor de levantar el veto contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fue impuesto después de que sus partidarios, molestos por sus tuits que alegaban fraude electoral, atacaron el Congreso de Estados Unidos en enero de 2021.