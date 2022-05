El 90% de las cuentas de Twitter podrían ser de bots, advierte Elon Musk y mientras no se compruebe lo contrario, la compra de Twitter podría no realizarse.

Una de las razones por las que Musk detuvo la compra de Twitter es porque según él aún no ha visto “ningún” análisis que muestre que la compañía de redes sociales tiene menos del 5% de cuentas falsas. Al multimillonario le preocupa la confianza que se le pueda tener a la red social. "El código abierto es el camino a seguir para resolver tanto la confianza como la eficacia", declaró.

Musk no ha dicho no a la compra, asegura en Twitter que aún sigue comprometido con la adquisición de la red social, pero desea aclarar ciertas dudas de respecto a los algoritmos que lo hacen pensar que podría tratarse de "bots", es decir un bot es un programa informático que efectúa automáticamente tareas reiterativas mediante Internet a través de una cadena de comandos o funciones autónomas previas para asignar un rol establecido.

"No estoy sugiriendo malicia en el algoritmo, sino más bien que está tratando de adivinar lo que podría querer leer y, al hacerlo, manipula/amplifica inadvertidamente sus puntos de vista sin que se dé cuenta de que esto está sucediendo", comentó en Twitter.

I’m not suggesting malice in the algorithm, but rather that it’s trying to guess what you might want to read and, in doing so, inadvertently manipulate/amplify your viewpoints without you realizing this is happening — Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2022

"Para averiguarlo, mi equipo hará una muestra aleatoria de 100 seguidores de Twitter. Invito a otros a repetir el mismo proceso y ver qué descubren…", indicó.

Luego publicó lo que según él es una forma de verificar si está siendo manipulado por la red social:

Muy importante para arreglar tu feed de Twitter

1. Toque el botón de inicio.

2. Toque las estrellas en la parte superior derecha de la pantalla.

3. Seleccione "Últimos tweets".

Estás siendo manipulado por el algoritmo de maneras que no te das cuenta. Fácil de cambiar de un lado a otro para ver la diferencia", explicó.