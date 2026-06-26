"Muy nervioso, pero feliz": Neymar en su cuarto Mundial

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Al fin llegó la hora de Neymar. El 10 de Brasil debutó en el Mundial de Norteamérica 2026, al ingresar en el segundo tiempo del triunfo 3-0 frente a Escocia.

Neymar, de 34 años, entró a la cancha en el minuto 76 en lugar de Matheus Cunha en este encuentro por la tercera y última fecha del Grupo C. El público en Miami, le recibió con una enorme ovación.

La Canarinha sumó 21 remates a puerta ante Escocia. (Foto: AFP)

"Muy nervioso, pero feliz", dijo con una enorme sonrisa Neymar después del partido, en una breve conversación que tuvo con el exfutbolista brasileño Denilson en TV Globo.

El máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, Neymar juega su cuarta Copa del Mundo, después de disputar las de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Fue su decimocuarto partido en un Mundial, con ocho goles y cuatro asistencias en su hoja de servicios.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti completaron 571 pases de los 615 en total. (Foto: AFP)

La sensación de volver

Debido a una lesión muscular en la pantorrilla derecha, el astro fue baja en los dos primeros encuentros disputados por Brasil en este Mundial, el empate 1-1 con Marruecos y la victoria 3-0 sobre Haití.

"La sensación de volver es maravillosa", declaró Neymar.

Escocia y Brasil suman 5 enfrentamientos oficiales. Los europeos nunca han ganado frente a la Canarinha, que acumula 4 triunfos y un empate. (Foto: AFP)

"Mi objetivo era estar aquí en la Selecao, jugar otra Copa del Mundo, y lo conseguí. Estoy muy contento, muy feliz. Agradezco a toda la gente que me apoyó", dijo.

Estaba inactivo desde mediados de mayo, cuando jugó su último partido con su club, el Santos.

"Él merecía jugar. Trabajó y entrenó mucho", dijo el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti. "Tiene calidad y puede ayudar al equipo. Jugó poco tiempo, pero bien", agregó el técnico.

Cuando estuvo en el campo, Neymar se movió por el centro del ataque, con libertad de movimientos.

Brasil completó 4 de los 13 centros frente a Escocia en el cierre de la fase de grupos en United 2026. (Foto: AFP)

"Físicamente estoy bien. Trabajé mucho en estos días", comentó Neymar. "Por más tiempo que estuviese sin jugar, estaba trabajando mi físico y estoy bien, estoy entero", subrayó.

Aunque aseguró que "obviamente" quiere jugar más minutos, dejó todo en manos de Ancelotti. "Independientemente de los minutos que tenga, voy a dar el máximo para ayudar", prometió.

Neymar no jugaba con la selección pentacampeona del mundo desde octubre de 2023.

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Sufrió entonces una grave lesión de rodilla en la derrota 2-0 de la Canarinha ante Uruguay en partido de las eliminatorias mundialistas sudamericanas.

Él es esencial

Cuando Neymar pisó el césped, estalló de alegría una multitud reunida en una Zona de Fans en Río de Janeiro que vio el partido en pantalla gigante.

La escuadra Verdeamarelha registró 227 presiones defensivas frente a Escocia. (Foto: AFP)

"Él es esencial", dijo a la AFP Andreia Laurita, una profesora de 38 años en el evento organizado por el canal digital brasileño CazéTV. "Vamos a ver cómo evoluciona en cada juego", siguió.

William Farias, un programador de 34 años, confesó a la AFP su "felicidad" al "verlo jugar de nuevo en otra Copa del Mundo".