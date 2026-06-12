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Myung-bo Hong destaca que Corea del Sur se sobrepuso a la tensión

  • Con información de Jeniffer Gómez
12 de junio de 2026, 09:20
Myung-bo&nbsp;Hong, técnico de la selección surcoreana, terminó satisfecho con el desempeño de sus jugadores ante República Checa. (Foto: AFP)

Myung-bo Hong, técnico de la selección surcoreana, terminó satisfecho con el desempeño de sus jugadores ante República Checa. (Foto: AFP)

El seleccionador de Corea del Sur, Myung-bo Hong, valoró el triunfo por 2-1 ante República Checa tras revertir el gol de Ladislav Krejcí con tantos de In-beom Hwang y Hyeon-gyu Oh.

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"Jugamos bien, algo a la altura de nuestra preparación, sin embargo, me di cuenta de que los jugadores presentaban una tensión mayor a la normal, por eso me gustaría darles la enhorabuena a mis jugadores", señaló el DT.

 

 Sobre la sequía de Heungmin Son, afirmó: "Lo ha dado todo, lo ha hecho lo mejor posible. Hemos tenido muchas ocasiones, hemos cometido algunos errores; es algo que debemos mejorar, sin embargo, Son es un jugador muy estable y no tengo ninguna preocupación respecto a él".

Corea
El delantero surcoreano Heung-min Son se lamenta tras fallar una ocasión clara frente a República Checa. (Foto: AFP)

Físicamente, destacó el trabajo previo: "Es algo que teníamos previsto y sí que influye en gran medida. En la segunda parte pudimos ver ellos parecían cansados. Desde un punto de vista físico, teníamos que presionar y ser más agresivos al ataque, el entrenamiento a gran altura creo que nos ayudó mucho".

De cara al duelo ante México el 18 de junio, concluyó: "Pude ver el partido entre México y Sudáfrica; vi la pasión de los aficionados del equipo anfitrión. Es algo que puede someter al equipo a una gran presión. Nosotros ya habíamos jugado en este estadio, eso es una suerte. Siempre que te enfrentas al equipo anfitrión estás bajo una gran presión".

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