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Nagelsmann saca conclusiones positivas a días del debut mundialista de Alemania

  • Con información de Agencias
06 de junio de 2026, 16:30
El seleccionador germano considera que los amistosos dejaron enseñanzas valiosas. (Foto: AFP)

El seleccionador germano considera que los amistosos dejaron enseñanzas valiosas. (Foto: AFP)

Tras la victoria 2-1 sobre Estados Unidos en Chicago, el seleccionador alemán Julian Nagelsmann expresó su satisfacción por el rendimiento mostrado por su equipo en el último ensayo previo a United 2026.

OTRAS NOTICIAS: Alemania supera a Estados Unidos en su último amistoso antes de la Copa del Mundo 

El técnico consideró que el amistoso cumplió con los objetivos planteados de cara al debut frente a Curazao, programado para el domingo a las 11:00 a. m.

"Fue una prueba perfecta para nosotros, tanto por las condiciones climáticas como por el nivel del rival. Empezamos muy bien y luego el partido se volvió más abierto, pero en general estoy satisfecho", afirmó.

 

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Nagelsmann también destacó el buen momento de la Mannschaft, que acumula nueve victorias consecutivas, y adelantó que no realizará cambios drásticos en la alineación para el estreno mundialista.

"Siempre hay un plan para el once titular y también un plan B, pero no vamos a hacer ocho cambios en la formación inicial para el partido contra Curazao", aseguró.

 

 

Volverá Neuer

El entrenador también llevó tranquilidad a la afición alemana al confirmar que Manuel Neuer estará disponible para el inicio de la Copa del Mundo.

El guardameta del Bayern Múnich continúa evolucionando favorablemente en su proceso de recuperación y la selección teutona confía en contar con él desde el arranque del torneo.

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