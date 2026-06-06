Nagelsmann saca conclusiones positivas a días del debut mundialista de Alemania

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Tras la victoria 2-1 sobre Estados Unidos en Chicago, el seleccionador alemán Julian Nagelsmann expresó su satisfacción por el rendimiento mostrado por su equipo en el último ensayo previo a United 2026.

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El técnico consideró que el amistoso cumplió con los objetivos planteados de cara al debut frente a Curazao, programado para el domingo a las 11:00 a. m.

"Fue una prueba perfecta para nosotros, tanto por las condiciones climáticas como por el nivel del rival. Empezamos muy bien y luego el partido se volvió más abierto, pero en general estoy satisfecho", afirmó.

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Nagelsmann también destacó el buen momento de la Mannschaft, que acumula nueve victorias consecutivas, y adelantó que no realizará cambios drásticos en la alineación para el estreno mundialista.

"Siempre hay un plan para el once titular y también un plan B, pero no vamos a hacer ocho cambios en la formación inicial para el partido contra Curazao", aseguró.

Julian Nagelsmann confirma que Manuel Neuer estará de vuelta a tiempo para el partido inaugural del Mundial: Manu comenzará a entrenar la próxima semana y jugará contra Curaçao. pic.twitter.com/HwiDk1hpb9 — Bayern & Selección Alemana (@iMiaSanMia_ES) June 6, 2026

Volverá Neuer

El entrenador también llevó tranquilidad a la afición alemana al confirmar que Manuel Neuer estará disponible para el inicio de la Copa del Mundo.

El guardameta del Bayern Múnich continúa evolucionando favorablemente en su proceso de recuperación y la selección teutona confía en contar con él desde el arranque del torneo.