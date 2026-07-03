Alemania inicia negociaciones con Jürgen Klopp tras la salida de Julian Nagelsmann

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Apenas cuatro días después de quedar eliminada en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Paraguay, la Federación Alemana de Futbol (DFB) confirmó que inició conversaciones con Jurgen Klopp para convertirlo en el nuevo seleccionador nacional, tras la salida de Julian Nagelsmann.

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Según informó el organismo, Nagelsmann aceptó dejar el cargo luego de alcanzar un acuerdo con la DFB, que le pagará una indemnización cercana a los siete millones de euros.

La eliminación en el Mundial significó el tercer fracaso consecutivo de la Mannschaft en una Copa del Mundo, después de las decepciones sufridas en Rusia 2018 y Catar 2022.

En un comunicado, la federación reveló que Klopp ya expresó su disposición para asumir el desafío, por lo que las negociaciones avanzan con el experimentado entrenador como principal candidato.

Nagelsmann no pudo evitar otra decepción de la selección teutona. (Foto: AFP)

Su currículum

Klopp, de 59 años, presume una brillante trayectoria gracias a sus exitosos ciclos en Borussia Dortmund y Liverpool, clubes con los que conquistó la Bundesliga, la Liga de Campeones y la Premier League.

Klopp estuvo presente en el partido que marcó la eliminación de Alemania del Mundial. (Foto: AFP)

Desde enero de 2025 se desempeña como director global de futbol del grupo Red Bull, aunque medios alemanes aseguran que cuenta con una cláusula para desvincularse si recibe una oferta de la DFB.

De cerrarse el acuerdo, debutaría al frente de Alemania en septiembre, durante la próxima ventana de la Liga de Naciones.