Nagelsmann: "Podemos hacer rotaciones, pero no todo el equipo"

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La Selección de Alemania es una de las favoritas al título de la Copa del Mundo 2026 y el primer paso para confirmar esa candidatura será ganarle este jueves a Ecuador en la última fecha del Grupo E.

Julian Nagelsmann, técnico de los germanos, ha sido cuestionado en conferencia de prensa sobre si habrá rotaciones en su equipo de cara a este duelo contra los sudamericanos.

El exentrenador del Bayern Múnich fue claro en mencionar que no hará muchos cambios, ya que el objetivo de Alemania es terminar su grupo de forma invicta y con puntaje perfecta.

Los germanos trabajaron con la mente puesta en sumar los tres puntos. (Foto: AFP)

"Lo discutiremos con el cuerpo técnico y los jugadores, hasta qué punto cambiamos algo contra Ecuador y ajustamos las cargas", dijo Nagelsmann.

La lesión de Schlotterbeck dejó en alerta a los germanos y Julian no quiere correr riesgos con más jugadores que puedan tener alta carga física.

"Tenemos que ver si alguien tiene dolores o molestias. Pero no creo mucho en cambiarlo todo por completo para este partido", cerró el alemán.