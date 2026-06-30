"El gol anulado fue una broma", dice Nagelsmann tras eliminación del Mundial

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Julian Nagelsmann estalló tras la eliminación de Alemania ante Paraguay en el Mundial 2026. Al referirse al tanto invalidado a Jonathan Tah por una falta sobre el arquero Orlando Gill, el técnico afirmó: "No fue falta. El hecho de anular ese gol fue una broma".

El estratega germano no ocultó su indignación por la jugada que pudo cambiar el destino del encuentro en la prórroga, el cual terminó 1-1 y se definió en favor de los sudamericanos en la tanda de penales.

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A pesar del enfado por el arbitraje, el seleccionador asumió la responsabilidad por el rendimiento de su plantel y lanzó una dura autocrítica sobre el presente del futbol alemán.

"Si te eliminan contra Paraguay, no somos un equipo de primer nivel. Ya no. Creo que ha sido bastante desafortunado que no hayamos podido hacer lo suficiente para ganar. Esto es muy decepcionante para Alemania", sentenció.

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Pese al fracaso mundialista en los dieciseisavos de final, el joven timonel confirmó su intención de mantenerse en el banquillo de Die Mannschaft: "Me gustaría seguir, sí", dijo de forma rotunda en la conferencia.

El técnico extendió su vinculación con el combinado alemán en 2025, contrato que expirará en la Eurocopa de 2028.