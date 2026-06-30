Orlando Gill celebra el "privilegio" de eliminar a Alemania del Mundial

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Dejar a Alemania fuera del Mundial y avanzar a octavos de final es un "privilegio", dijo este lunes el guardameta de Paraguay, Orlando Gill, protagonista de la sorpresiva victoria por penales de los guaraníes ante el tetracampeón del mundo.

Dejar a Alemania fuera del Mundial y avanzar a octavos de final es un "privilegio", dijo este lunes el guardameta de Paraguay, Orlando Gill, protagonista de la sorpresiva victoria por penales de los guaraníes ante el tetracampeón del mundo.

"Es un privilegio, eliminamos a un campeón. Va dedicado para todo el pueblo paraguayo", dijo Gill a la transmisión televisiva tras celebrar durante varios minutos junto a sus compañeros en el Estadio Boston.

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El guardameta de San Lorenzo de Argentina comentó que "analizar a cada jugador, cada aspecto, cada detalle" fue clave para atajar los penales y eso "fue fundamental para la clasificación". Siento "una emoción inmensa", resumió.

Tras su heroico triunfo ante Alemania por penales, Paraguay enfrentará en octavos de final al vencedor del duelo entre la favorita Francia y Suecia.