Cody Gakpo anuncia la pérdida del hijo que esperaba junto a su pareja

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El delantero neerlandés Cody Gakpo atraviesa un difícil momento personal en plena disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que él y su pareja, Noa van der Bij, anunciaran este sábado la pérdida del hijo que esperaban.

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"Con los corazones rotos, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé murió durante el embarazo", escribió Van der Bij en sus redes sociales.

"Gracias por su amor y apoyo. Elijah Raphael Gakpo. Siempre amado, siempre nuestro hijo", concluyó. Gakpo compartió el mensaje y solicitó respeto por la privacidad de su familia durante este momento de duelo.

¡ESTA NOTICIA NOS ROMPIÓ EL CORAZÓN!



Mientras Cody Gakpo está concentrado con la Selección de Países Bajos en la Copa del Mundo.



Su novia Nos van der Bij compartió la noticia de que lamentablemente falleció su bebé durante la etapa del embarazo. Ambos están destruidos por la… pic.twitter.com/3szZRFt1pV — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 27, 2026

El atacante del Liverpool, de 27 años, permanece concentrado con la selección de Países Bajos, que el lunes enfrentará a Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial (7:00 p. m.).

Gakpo ha sido una de las figuras de la Naranja Mecánica en el torneo, con dos goles en la fase de grupos, donde su selección terminó como líder del grupo F con siete puntos.