Nelson enamora a los jueces con su interpretación de una balada romántica

El representante de Guatemala enamoró al público con su interpretación, mientras que los críticos le dieron su aprobación de forma unánime.

Nelson Carreras se enfrentó de nuevo a los jueces después de su interpretación de "Creo en ti", de Reik.

Los críticos no dudaron en exponer sus puntos de vista sobre la presentación romántica de Nelson.

Lolita Cortés expresó que: "Nos llevaste a donde se te dio la gana. Aterrizamos contigo. Nelson, qué bárbaro. Niño, has crecido impresionante. Estás tremendo. Hoy para mí has demostrado una diferencia abismal de los demás. Nelson, vas para arriba".

Mientras que Ana Bárbara resaltó: "Te veo a ti y se me olvidó que estaba hablando con Horacios. Tú lo hiciste con una elegancia, con una firmeza y una seguridad que has demostrado durante las semanas. Tú realmente le has dado ese valor, pero hoy sí tuviste tu noche para ti".

Horacio Villalobos manifestó: "Tú aprovechaste en esta oportunidad todo el rigor, tu entorno y lograste enchinarme la piel a mí".

Nelson enchinó la piel de Horacio Villalobos y conquistó a Arturo López Gavito #LaAcademiaExpulsion pic.twitter.com/OvlT1wWax3 — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) August 1, 2022

Mientras que Arturo López Gavito detalló: "La actitud te define. Nadie tiene mejor actitud en este proyecto que tú. Por actitud nunca has fallado. Fue una actuación perfecta de principio a fin. No hubo una sola nota que te falló. Estamos orgullosos de ti. Guatemala nos entrega un gran talento en La Academia".

Nelson Carreras se perfila para continuar a la ronda final de La Academia que cumple 20 años este 2022.