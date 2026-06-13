Municipalidad de Mixco denuncia amenazas de ataque armado

Vecinos y agentes de tránsito en alerta tras amenazas de un "ataque armado".
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Por medio de un oficio, el alcalde de Mixco, Neto Bran, dio a conocer las amenazas hacia la Policía Municipal de Tránsito (PMT).
El jefe edil ha informado que estas intimidaciones provienen de la mara 18, que pese a desconocerse el día y la hora de dicho "ataque" contra las autoridades de tránsito, buscan apoyo interinstitucional para reforzar la seguridad de los elementos de tránsito.
De acuerdo a la denuncia preventiva, integrantes de la mara 18 ya se habían organizado y contaban con un arsenal de armas de fuego, además de transportes de dos y cuatro ruedas para ejecutar dichas amenazas.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), se trata de un "trabajo de investigación", por lo que se han desplegado unidades especializadas en todo el municipio para monitorear la zona y reaccionar ante cualquier incidente.
Por otro lado, la PNC también recomienda a los vecinos en caso de poseer información, puedan denunciarla al WhastApp: 3764-1561 ya que no existe certeza que este ataque armado se logre perpetuar.