Neuer: "Pienso que esta selección puede ser campeona. Si no, no estaría aquí"

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La ambición de Manuel Neuer permanece intacta en su quinto y definitivo Mundial.

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Desde el campamento de Alemania en Winston-Salem, el experimentado portero del Bayern Múnich justificó su sorpresivo regreso internacional bajo una premisa innegociable: ganar la Copa del Mundo 2026.

"Claro que pienso que esta selección puede ser campeona. Si no, no estaría aquí", sentenció en rueda de prensa, asumiendo de paso que esta cita norteamericana marcará, en principio, su despedida definitiva de la Mannschaft.

Neuer se mostró de muy buen humor durante la conferencia de prensa de Alemania. (Foto: AFP)

A sus 40 años, Neuer reveló que la clave para sostenerse en la élite reside en la disciplina física, el sueño y la alimentación, factores combinados con la experiencia para gestionar su recuperación.

Su retorno se gestó tras un retiro en 2024 que consideró acertado para evitar la sobrecarga de partidos con el Bayern. Tras superar problemas físicos en el arranque del año y mantener un diálogo fluido con el seleccionador, el guardameta comparó este proceso con el de Brasil 2014, cuando también llegó entre algodones antes de coronarse de forma histórica.

En la cancha, el guardameta busca proyectar su célebre "aura" y dar máxima confianza a su zaga, liderada por Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck, de quienes elogió sus excelentes temporadas. Esa solidez defensiva será vital este sábado ante Costa de Marfil, un rival calificado como "muy fuerte", pero ante el cual Alemania buscará sellar el boleto a la ronda eliminatoria. "Lo tenemos todo en nuestras manos", advirtió con firmeza.