“Ningún canadiense olvidará este día”, dice Jesse Marsch tras vencer a Catar

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Aunque la histórica primera victoria de Canadá en una Copa del Mundo incluyó la grave lesión de Ismael Koné, Jesse Marsch, técnico de la Hoja de Maple, indicó que es un momento que "ningún canadiense olvidará".

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El seleccionador de origen estadounidense dio a conocer que su jugador será operado esta noche en Vancouver, ciudad que albergó el triunfo 6-0 sobre Catar. "Iré a verlo después de la rueda de prensa", confirmó el técnico durante la conferencia post partido.

Koné agradeció el apoyo del público mientras salía en camilla tras sufrir una fractura. (Foto: Getty)

Sobre Koné y lo que representa para su escuadra, declaró: "Es una gran parte del corazón del equipo, será una gran pérdida para nosotros. Ha jugado increíble los últimos dos juegos".

También comentó que desde el banquillo se apreció el sonido de la ruptura de su jugador. "Todos pudimos oírlo", indicó, mientras recordaba que fue similar a cuando Tajon Buchanan se lesionó en un entrenamiento en la Copa América.

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Marsch agregó que no culpa al jugador catarí Assim Madibo, quien se acercó al vestuario canadiense para pedir disculpas a Koné por la falta que derivó en su lesión; sin embargo, criticó al banquillo de los asiáticos por "intentar empezar una pelea" luego de que el árbitro le mostrara la roja a Madibo.

En lo futbolístico, destacó la actuación de Jonathan David, quien anotó tres goles. "Nunca tuve dudas", aseguró Marsch, resaltando el estado mental y físico del delantero durante la semana previa al partido.