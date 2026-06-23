"No era nada fácil", se felicita Deschamps al golear a Irak

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Didier Deschamps, entrenador de Francia, festejó que sus jugadores mantuvieran la concentración para golear a Irak por 3-0, con doblete de Mbappé, para avanzar a los dieciseisavos de final en un duelo marcado por la primera suspensión de más de dos horas debido a una tormenta.

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Mbappé anotó un doblete (14', 54') y quedó a dos tantos de las 18 dianas de Messi, mientras que Ousmane Dembélé (66') completó la cuenta con su primera anotación en una Copa del Mundo.

Francia tuvo un 43 % de posesión del balón contra 52 % de Irak en la segunda jornada. (Foto: AFP)

"La primera parte ya fue buena, quizá soy demasiado exigente. En la segunda parte hemos tenido una remontada total, lo que no era fácil teniendo en cuenta lo que había pasado. Es algo muy positivo, nos hemos clasificado", dijo el timonel.

Para Deschamps, "el tercer partido será decisivo" para la posición en que se clasificarán en el grupo I.

Los galos sumaron 613 pases en el partido ante Irak, de los cuales completaron 546. (Foto: AFP)

Sobre el gol de Dembélé, el timonel resaltó la "confianza" con la que llegó el jugador.

"Confío en él. También tiene que recuperar referencias, que son diferentes de las que tiene con su club. Pero en el plano físico está cada vez mejor", resumió, cancelando las críticas que recibió el futbolista en el arranque del torneo.