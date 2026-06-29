“Podemos competir con grandes selecciones”, dice Solbakken

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Previo al duelo entre Costa de Marfil y Noruega, por los dieciseisavos de final, Stale Solbakken, seleccionador de los Vikingos, afirmó que sus dirigidos tienen una combinación perfecta entre el futbol del pasado, en el que se priorizaba el físico, y la "escuela de Guardiola".

"Tenemos jugadores que quieren el balón, están acostumbrados a tener la posesión, frente a lo que era el futbol noruego antes, en el que primaba el juego físico", dijo el nórdico en conferencia de prensa.

Los dirigidos por Stale Solbakken tienen el 46 % de posesión del balón previo a los dieciseisavos de final. (Foto: AFP)

Según Solbakken, ese estilo de juego que hoy tiene Noruega es influenciado por Pep Guardiola.

"Han surgido muchos talentos y hemos ido mejorando. La escuela de Guardiola ha influido sobre el futbol noruego, queremos tener la posesión y hemos dejado un poco el aspecto físico.

Creo que tenemos una combinación fabulosa entre lo que era el pasado, con juego largo y jugadas a balón parado, y el de ahora. Hemos demostrado que podemos competir con grandes selecciones", señaló convencido.

Noruega suma 34 remates al arco, 17 de ellos entre los tres palos. (Foto: AFP)

Al ser cuestionado sobre el rendimiento de Alexander Sorloth, que ha sido más discreto de lo esperado, el seleccionador afirmó que es un jugador muy importante para el equipo.

"Sorloth, lo hizo muy bien después de 50 minutos con Senegal. Había tenido alguna pérdida de balón peligrosa, pero para romper líneas y en defensa se ha mostrado muy sólido. Le costó un poco arrancar, pero ha progresado muy bien", aclaró.

Sobre el estado físico de su plantilla, cuestionado por el descanso que cedió a sus figuras en el cierre de la fase de grupos, Solbakken se mostró seguro de haber tomado la decisión correcta y dijo que en el vestidor existe un ambiente animado.

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Uno de los principales desafíos ante Costa de Marfil, dice el seleccionador que serán los "jugadores muy potentes" a lo que deberán contrarrestar el juego físico, "con su identidad".

En el cierre de la conferencia, el seleccionador expresó mucho respeto por una de sus principales estrellas: Erling Haaland, quien, según afirmó el entrenador, "es un buen ejemplo para el resto con lo que hace en el terreno de juego".

Los Vikingos han cobrado 14 tiros de esquina en United 2026. (Foto: AFP)

"Aporta un físico fabuloso, pero también una intuición que no se puede entrenar, esa habilidad para saber dónde puede haber un gol, el sentimiento de que el balón va a caer en sus pies.

Eso, combinado con su explosividad y físico, más lo bueno que es con todos sus compañeros en el campo, hace que sea uno de los mejores jugadores del mundo", concluyó.