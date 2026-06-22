Entrenador de Senegal descarta un plan especial para frenar a Haaland

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La selección de Senegal afrontará este lunes (6:00 p. m.) un partido decisivo ante Noruega en la segunda jornada del grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En la previa, su entrenador, Pape Thiaw, dejó claro que el plan no se centrará únicamente en Erling Haaland.

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"No habrá un plan anti Haaland, sino un plan anti Noruega", afirmó el técnico en la conferencia de prensa previa al encuentro en Nueva York/Nueva Jersey.

El seleccionador reconoció el poder ofensivo del conjunto escandinavo, liderado por el delantero del Manchester City, quien debutó en el torneo con un doblete. Sin embargo, advirtió que el peligro noruego no se limita a una sola figura.

Es un crack pero...



Pape Thiaw, DT de Senegal, sabe que su equipo debe detener a todos los rivales, no sólo a Haaland. #TNTSports2026 pic.twitter.com/0eHLAjbjiS — TNT Sports México (@tntsportsmex) June 21, 2026

La situación es exigente para los Leones de Teranga, que cayeron 3-1 ante Francia en su estreno y llegan sin margen de error. Un nuevo tropiezo los dejaría virtualmente eliminados.

Consciente de la importancia del compromiso, Thiaw anunció además la incorporación de un analista de video a la expedición, con el objetivo de aprovechar las pausas de hidratación para transmitir indicaciones tácticas en tiempo real.

: Pape Thiaw confirma su contrato



"El problema del contrato está resuelto. Nunca se trató de dinero, se trataba de principios y respeto.



Todo está resuelto ahora, ya ha quedado atrás."#AfricanFootball pic.twitter.com/wUMND48PkO — Pedro Fermín Cano (@pfermincano) June 21, 2026

El estratega también confirmó este domingo que el plantel senegalés atraviesa "problemas" con las primas económicas acordadas con la federación.

"Es real, sí. Tenemos algunos problemas con las primas, pero yo, el cuerpo técnico y la federación estamos enfocados en el partido", indicó.