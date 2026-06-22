Stale Solbakken ve a Haaland como una de las posibles estrellas del Mundial

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El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, considera que Erling Haaland tiene todo para convertirse en una de las grandes figuras de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Aunque advirtió que todavía queda mucho camino por recorrer en el torneo. "Dependiendo de cómo evolucione el campeonato, puede ser una de las estrellas del Mundial", afirmó el técnico sobre su delantero estrella, quien se estrenó en la competición con un doblete en la victoria frente a Irak.

Solbakken también fue consultado sobre las constantes comparaciones entre el "Androide" y Lionel Messi. "Messi lleva muchos años rindiendo al más alto nivel. Será muy difícil reemplazarlo", señaló.

En la previa del duelo de este lunes ante Senegal por la segunda jornada del grupo I, el entrenador expresó además su preocupación por el estado del césped del estadio de Nueva York/Nueva Jersey, sede del encuentro.

New York pic.twitter.com/fnY7QLTITl — Fotballandslaget (@nff_landslag) June 21, 2026

"Por debajo hay un césped corto que está duro y parece artificial. Tendremos que adaptarnos", comentó tras el reconocimiento de cancha realizado por la selección noruega.

Aun así, dejó claro que las condiciones del terreno no deben tomarse como una excusa. "No es una justificación. Todos los equipos tienen que jugar en el mismo campo", recalcó.

Dette sa Ståle et døgn før matchen mot Senegal pic.twitter.com/AllTI6q7pp — Fotballandslaget (@nff_landslag) June 22, 2026

Las observaciones de Solbakken se suman a las críticas que otros jugadores y entrenadores han realizado durante el torneo sobre la superficie del estadio donde se disputará la gran final.