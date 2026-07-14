"No hicimos el partido que queríamos", lamenta Mbappé tras la eliminación

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Kylian Mbappé no se anduvo con rodeos tras la eliminación de Francia en las semifinales del Mundial 2026: "No hicimos el partido que queríamos hacer, y cuando no haces lo que se supone que debes hacer en una semifinal de un Mundial, no ganas", declaró tras caer ante España.

"Creo que no hicimos el partido que queríamos ni tácticamente, ni siquiera técnicamente, ni en el nivel global que ofrecimos", dijo con autocrítica.

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El atacante del Real Madrid reconoció que Les Bleus cometieron "demasiadas imprecisiones" como para conseguir hacerle daño a la Roja en el momento adecuado.

"España ha seguido su plan, al que siempre se mantiene fiel: un equipo al que le gusta tener el control del balón, al que le gusta marcar el ritmo del partido. Nuestro objetivo era presionarles arriba, porque en el control del juego son mejores que nosotros. Y no hemos conseguido hacerlo", señaló.

Mbappé lamentó que los centrocampistas españoles Fabián Ruiz y Rodri tuvieran "mucho tiempo para jugar".

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"Técnicamente, los primeros pases, los primeros toques (nuestros), no estuvieron a la altura de una semifinal del Mundial y, luego, cuando sumas todo eso, el resultado es una derrota", expuso.

"Para nosotros era un sueño llegar a la final, dar a nuestro país la posibilidad de seguir soñando, de hacer historia (...) Cuando se gana, se gana con la cabeza alta; por eso, cuando se pierde, también hay que perder con la cabeza alta", añadió, y reconoció que en el vestuario francés había "muchísima decepción".

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Por su parte, el mediocampista Rayan Cherki fue aún más rotundo al afirmar que la Roja fue mejor en cada aspecto del juego.

"Lo querían más que nosotros. Es una pena porque estoy convencido de que seguimos siendo un mejor equipo, pero esta tarde han sido mejores que nosotros", aseguró.

*Con información de AFP