“No pudimos llevar el partido donde queríamos”, dice Martínez

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Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, vio con buenos ojos el resultado 0-0 ante Colombia y destacó la actuación del arquero Diogo Costa para evitar la caída de su arco.

"El partido fue fantástico, igual que para Colombia. Son dos equipos que querían ganar y tal vez el tercer juego una formalidad, y no fue así", señaló el técnico español.

En el armado de Roberto Martínez, fue Diogo Costa el elegido como jugador del partido ante Colombia. (Foto: AFP)

Portugal no pudo imponer sus reglas dentro de la cancha, a lo que Martínez reconoció: "Colombia es un equipo que le gusta crear duelos. Nosotros necesitamos controlar el juego, controlar el balón y no tomamos las decisiones acertadas".

"No pudimos llevar el partido donde queríamos y ahí es donde Colombia es más fuerte", agregó el entrenador.

Portugal, segunda del grupo K, se enfrentará a Croacia el 2 de julio, en Toronto. (Foto: AFP)

Martínez afirmó que el duelo ante los cafeteros le sirvió a sus dirigidos para crecer tácticamente ante una selección capaz de presionar durante los 90 minutos.

Aprovechó para rechazar las comparaciones de sus jugadores con los de otras selecciones. "No sería profesional y eso es algo que hacen los niños", dijo al ser consultado sobre los minutos disputados por Cristiano Ronaldo y lo que ha jugado Lio Messi con Argentina.

Cristiano Ronaldo, el hombre de confianza de Martínez, acumula 300 minutos en la Copa Mundial 2026. (Foto: AFP)

Portugal se medirá ante Croacia, para lo que Martínez afirmó que ajustarán detalles. "Estamos enfocados en recuperarnos y preparar el partido", concluyó.