Choque de realidades en Lisboa: Portugal calibra su arsenal ante Chile

-

La selección de Portugal afronta este sábado (11:45 a. m.) en el Estadio Nacional do Jamor su penúltimo amistoso de preparación antes del arranque del Mundial 2026.

TE PUEDE INTERESAR:Brasil sin once ideal: Ancelotti avisa que cambiará de titulares según el rival

Con la mente puesta en su debut mundialista del próximo 17 de junio frente a la República Democrática del Congo, el combinado luso examinará sus piezas en un exigente duelo intercontinental frente a Chile, una escuadra que asumirá el rol de rival de prueba de primer nivel a pesar de no haber clasificado a la Copa del Mundo.

El técnico de Portugal define su esquema con Cristiano Ronaldo a la cabeza del ataque. Para los europeos, este partido servirá para pulir sociedades en ofensiva antes de su última prueba oficial contra Nigeria.

Figuras del plantel ya vislumbran el gran objetivo: el volante Bernardo Silva admitió abiertamente que ganar la Copa del Mundo es el gran sueño de esta generación.

Por su parte, la Roja viaja a Europa con la meta de competir y consolidar el recambio generacional de su proyecto deportivo.

Hoy entrenamos en el Estadio Nacional do Jamor pic.twitter.com/w1EUoPt56U — Selección Chilena (@LaRoja) June 5, 2026

Para el conjunto sudamericano, el partido representa una oportunidad idónea para medir fuerzas contra una potencia del viejo continente, antes de encarar su segundo partido de la fecha FIFA frente al Congo el martes 9 de junio.