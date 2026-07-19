“Nos han madrugado bien”, dijo Mbappé tras derrota ante Inglaterra

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"Puedo entender a algunos que piensan que es una tomadura de pelo", dijo este sábado Kylian Mbappé sobre el marcador al descanso (4-0 a favor de Inglaterra) del partido por el tercer puesto del Mundial 2026, juego perdido 6-4 por Les Bleus ante los Tres Leones.

"Yo diría más bien que hemos sido humanos y que, por desgracia, a nosotros no nos permiten ser humanos", reaccionó Mbappé al micrófono de M6 tras la derrota en Miami.

Mbappé registró 41 remates, 23 entre los tres palos. Del total, 27 tiros fueron dentro del área y cobró 5 tiros de esquina. (Foto: AFP)

El capitán de Francia estimó que su equipo estaba "completamente noqueado" por los primeros 45 minutos de los ingleses: "Creo que nos han madrugado bien. Luego, en la segunda parte, volvimos a ser jugadores de alto nivel".

Mbappé lamentó sobre todo que el despertar tardío y estéril de los franceses se produjera en el último partido de Didier Deschamps tras 14 años como seleccionador de los Bleus.

"Es más una pena por el entrenador. Queríamos hacer algo por él, pero desgraciadamente la primera parte da la impresión de que lo hemos dejado tirado y no es en absoluto lo que queríamos transmitir", aseguró.

Mbappé acumuló 232 pases, con una precisión del 87%. Registró 10 centros, 31 intentos de ruptura de líneas y 12 cambios de orientación intentados. (Foto: AFP)

Mbappé anotó ante Inglaterra un doblete y se convirtió en el máximo anotador de los Mundiales con 22 goles, uno más que Lionel Messi, con el que también pelea por el Botín de Oro del Mundial 2026. El francés lleva 10 goles y el capitán argentino 8 a falta de la final entre la Albiceleste y España pactada para este domingo a la 1:00 p. m.

"Leo marca todo el tiempo, va a marcar seguro", auguró Mbappé.

"Yo intento simplemente ayudar siempre a mi equipo anotando goles", explicó antes de subrayar que le habría gustado "no ser el máximo goleador de la historia y jugar la final" contra los sudamericanos.

El francés Kylian Mbappé registró 18 pérdidas de balón provocadas, 166 presiones defensivas y 15 presiones defensivas directas. (Foto: AFP)

"Creo que está bien por todo lo que es legado... pero hoy no es lo primero que me pasa por la cabeza", aseguró sobre el récord.

*Con información de AFP.