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Nueva canción para el álbum musical oficial de la Copa Mundial 2026

  • Por Soy502
01 de mayo de 2026, 16:13
Gary Nader, galerista junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el artista Emilio Estefan, durante una visita especial al Centro de Arte Gary Nader.

Gary Nader, galerista junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el artista Emilio Estefan, durante una visita especial al Centro de Arte Gary Nader.

Emilio Estefan anunció el lanzamiento de la canción "Love Always Wins" (El amor siempre gana) que escribió y produjo como parte del álbum oficial del Mundial Norteamérica 2026.

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La pieza musical de Estefan, ganador de 26 premios Grammy, será interpretada por Zema y sumará la participación del jamaiquino Shaggy, así como del cubano Cimafunk.

El encuentro reunió a reconocidos personajes del arte, la música y el deporte.
El encuentro reunió a reconocidos personajes del arte, la música y el deporte.

Este viernes se oficializó la noticia después de la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al Gary Nader Art Centre y al Nader Sculpture Park, un espacio de galería al aire libre que exhibe esculturas modernas y contemporáneas.

El encuentro reunió a reconocidos personajes del arte, la música y el deporte. 

Este es un momento trascendental para Miami, para las artes y para el lenguaje universal de la cultura.
Gary Nader,
fundador de la galería y coleccionista de arte.

"Ser la sede del lanzamiento de una canción vinculada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 refleja exactamente aquello en lo que creemos: el arte, la música y los espacios públicos como puentes entre personas, ciudades y culturas", afirmó el galerista.

Aunque todavía se desconocen los detalles del lanzamiento, existe alta expectativa por la antesala del Mundial de 2026.

 

 Esta producción se suma a otras cuatro canciones destacadas en el marco de la Copa del Mundo 2026: "Echo" de Daddy Yaankee y Shenseea; "Por ella" de Los Ángeles Azules y Belinda; "Lighter" de Jelly Roll y Carín León; y "JUMP", de J Balvin, Amber Mark, Steve Vai y Travis Barker.

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