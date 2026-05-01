Paraguay recupera a un mediocampista para el Mundial 2026

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El mediocampista paraguayo Diego Gómez ha completado su proceso de recuperación con el Brighton & Hove Albion y estará a disposición del seleccionador Gustavo Alfaro para el Mundial 2026, según se conoció este viernes.

El sudamericano se perderá el próximo juego de su club frente a Newcastle United, pero, de acuerdo con medios internacionales, volverá para el cierre de la temporada.

El sudamericano se perderá el próximo juego de su club frente a Newcastle United.

Fabian Hurzeler, técnico del equipo inglés, confirmó la lesión de Gómez el pasado 18 de abril, cuando el paraguayo salió del campo con molestias en la rodilla izquierda, durante el partido frente al Tottenham Hotspur. Luego, el mismo Gómez explicó que se trataba de una "lesión pequeña" y que los especialistas recomendaron reposo para lograr su regreso a la brevedad posible.

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Escribiendo su historia

A pesar de que Gómez tiene únicamente 23 años, se ha convertido en un referente del futbol internacional. Se caracteriza por su potente disparo.

En diciembre 2025 llegó a un acuerdo para firmar con el Brighton, equipo inglés que pagó al Inter de Miami 10 millones de dólares (76 millones que quetzales) por el paraguayo. Desde enero, cuando se unió a su nuevo club, se convirtió en habitual.

Gómez selló el primer "póker" de su carrera deportiva contra el Barnesley.

5 goles ha sumado Gómez en 30 partidos de la actual temporada de la Premier League

Con la Albirroja, también es reconocido como una de las grandes estrellas. Acumula 23 apariciones y tres goles, el último de estos durante un partido amistoso ante Grecia en marzo pasado.