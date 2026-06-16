Mundial 2026
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Irán y Nueva Zelanda reparten puntos en su debut en la Copa del Mundo

  • Por Pablo Arrivillaga
15 de junio de 2026, 21:18
Ambos conjuntos protagonizaron un eléctrico cierre para la jornada mundialista del lunes. (Foto: AFP)

Ambos conjuntos protagonizaron un eléctrico cierre para la jornada mundialista del lunes. (Foto: AFP)

Ni Irán ni Nueva Zelanda lograron sacar provecho del empate entre Bélgica y Egipto en la apertura del grupo G.

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En el encuentro que cerró la jornada del lunes en Los Ángeles, ambas selecciones igualaron 2-2 en un duelo dinámico que mantuvo la paridad en el sector.

El conjunto oceánico golpeó primero y se adelantó apenas al minuto 6. Chris Wood controló el balón con calidad dentro del área y habilitó a Elijah Just, quien definió con precisión para abrir el marcador.

 

 

 

Los All Whites fueron superiores durante varios tramos de la primera mitad y estuvieron cerca de ampliar la ventaja, pero la falta de contundencia les pasó factura. Irán reaccionó y encontró el empate al minuto 32 por intermedio de Ramin Rezaeian, quien inició la jugada y la culminó con una definición de gran calidad para superar a Oliver Crocombe.

La igualdad se mantuvo hasta el arranque del complemento, cuando volvió a aparecer la conexión entre Wood y Just. Al minuto 54, el delantero asistió nuevamente al extremo del Motherwell, que firmó su doblete y devolvió la ventaja a Nueva Zelanda.

 

 

La respuesta iraní fue inmediata. Diez minutos más tarde, Rezaeian envió un preciso centro al área que encontró a Mohammad Mohebi, encargado de establecer el 2-2 con una certera definición.

En el tramo final, ambos equipos buscaron el gol del triunfo, pero ninguno logró romper el equilibrio. El empate dejó a las cuatro selecciones del grupo G igualadas a un punto tras la primera jornada, en una fecha marcada por la paridad, ya que los dos partidos del sector terminaron en tablas.

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